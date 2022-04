Fin du service de taxi adapté à Rouyn-Noranda

Le service a cessé depuis vendredi faute relève et le véhicule a été vendu à l'extérieur de la région.

Le propriétaire et chauffeur du taxi André Lefebvre dit regretter cette situation, lui qui a lancé ce service il y a une dizaine d'années.

Le transport par taxi était très en demande, même les week-ends [...] Je me promène à la grandeur de la région. Des fois je vais transporter mes clients pour des examens à l'hôpital de Val-d'Or, Amos, La Sarre. Il y a des personnes handicapées que je cherche à Ville-Marie pour du répit ici à Rouyn , dit-il.

Sa clientèle comptait parmi les personnes à mobilité réduite, des aînés habitant dans les CHSLD ou des patients des hôpitaux.

J'appellerais ça un service essentiel. Moi je n'arrête pas parce que je veux arrêter, j'aurais bien voulu continuer. Mais je trouve ça dommage qu'il n'y ait personne à Rouyn-Noranda qui a repris le taxi. Moi j'ai construit quelque chose avec une bonne clientèle, de bonnes ententes un peu partout. Les gens ont vraiment besoin d'un service de taxi adapté en plus du transport adapté par autobus. Ça va être un gros impact sur un service important , ajoute André Lefebvre.

Le président du conseil d'administration du Transport adapté Rouyn-Noranda, Claude Fortin. Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

Le président du conseil d'administration du Transport adapté Rouyn-Noranda, Claude Fortin regrette la perte de ce service.

Son organisme avait des ententes avec le taxi adapté pour assurer le transport de plusieurs personnes à mobilité réduite.

Présentement, on n'a pas de solution pour répondre à ce besoin, dit-il. À moins d'avoir du financement spécial qui viendrait pour ça et d'être en mesure de trouver du personnel. Mais offrir un service de taxi, ce n'est pas pareil comme un transport adapté. Déplacer un gros véhicule versus une voiture taxi, ce n'est pas pareil. Le taxi adapté était très utilisé. On a des usagers qui devaient aller à des rendez-vous médicaux. Des fois à Amos, à Val-d'Or, à La Sarre. C'est vraiment une perte.

Selon Claude Fortin, la Ville de Rouyn-Noranda est au courant de la situation.