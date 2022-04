Les trois clubs de boxe de la région organisent un gala

Un premier gala de boxe régionale est organisé samedi après une pause de plus de deux ans. Des boxeurs de la région qui évoluent dans les clubs d'Alma, de Jonquière et de Chicoutimi s'apprêtent à rivaliser avec d'autres boxeurs venant des quatre coins de la province.

Des centaines de spectateurs sont attendus pour l’occasion.

Les trois clubs de la région se sont associés pour la première fois pour organiser ce gala sur une idée de l'entraîneur chef du club d'Alma, Maxime Dallaire.

Avec la pandémie, au niveau compétition, les gyms s’étaient vidés un peu plus. On s’est mis ensemble pour avoir un bon programme à présenter. Et on a réussi à avoir un programme double donc vraiment content , mentionne-t-il en entrevue téléphonique.

M. Dallaire pense que ce partenariat pourrait se poursuivre à l’avenir.

C’est quelque chose qu’on va regarder, car on a aimé l’expérience. On sent que ça va aider à propulser la boxe dans la région.