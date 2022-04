Contraintes physiques d’élèves en Saskatchewan : toujours pas de ligne directrice

L’enjeu est soulevé dans le cadre du rapport annuel 2021 de la protectrice des enfants de la Saskatchewan, Lisa Broda, publié mercredi.

Lisa Broda aurait reçu des informations à ce sujet au printemps dernier, alors que les contraintes physiques sont imposées à certains élèves aux besoins particuliers dans les écoles de la province.

« Aucun enfant ne devrait être soumis à des contraintes physiques. L’absence de lignes directrices en Saskatchewan est troublante. » — Une citation de Lisa Broda, protectrice des enfants de la Saskatchewan

Le rapport indique que la pratique est imposée en contexte d’inconduite, pas nécessairement pour des comportements dangereux. Il s’agirait d’un phénomène croissant au Canada, selon le rapport de Lisa Broda.

De telles lignes directrices pourraient permettre d’établir un protocole, de la formation et la documentation requise, peut-on lire dans le rapport, qui se montre critique face à l’incohérence des mesures appliquées dans la province. Il est question de soutien insuffisant pour les élèves aux besoins particuliers.

Nous souhaitons comprendre pourquoi on observe des incohérences au sein de la province, affirme Mme Broda. Et si nous avons recours à ces mesures, il faut que leur application soit justifiée par des recherches et des preuves empiriques.

Le ministre de l’Éducation de la province, Dustin Duncan, affirme être ouvert à discuter avec la protectrice des enfants de la Saskatchewan. Nous nous attendons à ce que les divisions scolaires adoptent leurs propres lignes directrices, mais cet enjeu soulève certaines questions à propos d’une surveillance provinciale.

La protectrice des enfants, Lisa Broda, se montre également ouverte au dialogue, et son rapport indique qu’elle soumettra prochainement des recommandations à la province.

Avec les informations de Jessie Anton