Havre-Saint-Pierre privé de camp de jour pour un deuxième été

Le village de Havre-Saint-Pierre n’offrira pas de camp de jour cet été pour une deuxième année consécutive. Des parents s’inquiètent pour la garde de leurs enfants durant la saison estivale et certains se demandent si ce manque de service de garde peut décourager la rétention des jeunes familles en région.

L’un des conseillers municipaux de Havre-Saint-Pierre, Sylvain Cormier, explique que le village n’a pas reçu suffisamment de candidatures pour offrir un camp de jour durant la saison estivale.

Cette année et l’année passée, il y a eu un manque de main-d'œuvre. On n’est pas la seule entité dans le village qui manque d’employés , dit-il.

Selon les données du dernier recensement de Statistique Canada, la population d'Havre-Saint-Pierre en 2021 était de 3337, tandis qu’en 2016, 3460 personnes y résidaient, une diminution de 3,6% de la population (archives). Photo : Radio-Canada

Jonathan Boudreau, qui est résident de Havre-Saint-Pierre et âgé de 32 ans, affirme que sa conjointe et lui n’ont pas encore de plan pour faire garder leur garçon cet été.

On croyait qu’il y aurait eu un camp de jour cet été, donc on s’est fait prendre un peu au dépourvu. C’est sûr qu'à Havre-Saint-Pierre, il y a la famille et les amis, mais ce sont les seules options qu’ils nous restent pour garder notre garçon , explique-t-il.

« Moi et ma conjointe, pour l’instant, on stresse beaucoup, on est dans le néant. » — Une citation de Jonathan Boudreau, résident de Havre-Saint-Pierre et parent de deux enfants

M. Boudreau considère qu’un camp de jour est un service essentiel dans un village. Le retour des camps de jour, ça serait vraiment apprécié. [...] Les parents se fient là-dessus , note-t-il.

Véronique Gleeton Déraps, une autre résidente de Havre-Saint-Pierre, s’inquiète aussi pour la garde de sa fille de 6 ans lors du congé scolaire, elle qui est mère monoparentale.

De ne pas savoir ce que je vais faire avec ma fille cet été, ça m’apporte de l’anxiété. J’espère pouvoir me trouver une jeune ado pour s’occuper de ma fille , explique Mme Gleeton Déraps.

Véronique Gleeton Déraps, âgée de 41 ans, est accompagnée de sa fille de 6 ans, Élizabeth Gleeton Déraps. Photo : Gracieuseté de Véronique Gleeton Déraps

Une baisse du taux de fécondité à Havre-Saint-Pierre?

La sociodémographe et professeure à l'Institut national de la recherche scientifique (INRS) à Montréal Laurence Charton voit une corrélation entre une réduction des services de garde et l’indice de fécondité dans une région.

« Le manque de services de garde génère de l’angoisse, notamment pour les futures mères qui risquent le plus souvent de devoir interrompre leur activité professionnelle pour s’occuper de leur enfant. » — Une citation de Laurence Charton, sociodémographe et professeure à l'Institut national de la recherche scientifique (INRS)

La socidémographe Laurence Charton Photo : PHIL BEENARD PHOTOGRAPHE

Selon Mme Charton, plusieurs études internationales qu’elle a consultées démontrent que lorsque les services de garde sont réduits, le niveau de fécondité est plus faible.

L’exemple international, c’est souvent l'Allemagne où il y a très peu de services de garde qui permettent la conciliation travail-famille. On voit un taux de fécondité très bas en Allemagne. Par contre, dans des pays comme la Suède ou la France, où les services de garde sont relativement bien développés, on voit que le niveau de fécondité est plus élevé , observe la chercheuse.

Il y a du monde qui vient dans notre village qui repart à cause [du manque de service de garde]. On l’a vu , constate de son côté Mme Gleeton Déraps.

« Si j’avais une famille et que je voulais m’en venir à Havre-Saint-Pierre, je ne viendrais probablement pas. » — Une citation de Véronique Gleeton Déraps, résidente de Havre-Saint-Pierre et mère d’une fille de 6 ans.

Après en avoir discuté avec d’autres parents, cette mère propose d’allonger les services de garde offerts en milieu scolaire dans les régions. Elle est persuadée que ça serait fructueux pour la rétention des familles en milieu rural.

Les services de garde scolaires l’été dans les régions, je suis persuadée qu’il y a du monde là-dedans qui voudrait travailler à longueur d’année ou du monde qui voudrait juste travailler l’été. Ça pourrait aussi être un milieu de stage pour un paquet de professions , raconte Mme Gleeton Déraps.

Au moment d’écrire ces lignes, Radio-Canada n’avait pas obtenu une réponse du ministère de la Famille du Québec concernant la fermeture du camp de jour de ce village nord-côtier.

En mars dernier, des gestionnaires de camps de jours, des intervenants des milieux associatifs, municipaux et communautaires ont fait front commun en appuyant une déclaration pour s'assurer d'un accès à des services accessibles et sécuritaires.

Plusieurs jeunes familles de Havre-Saint-Pierre espèrent que le camp de jour pourra ouvrir ses portes à nouveau en 2023.