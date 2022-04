Guerre en Ukraine : Moscou accentue la pression dans l’est et le sud du pays

Les forces russes maintiennent leur pression sur les régions de l'est et du sud de l'Ukraine, particulièrement autour de Kharkiv dans le nord-est, où elles tentent coûte que coûte d'accentuer leur contrôle, en dépit, selon Kiev, de revers sur le terrain.

De violentes explosions ont été entendues dans la nuit de vendredi à samedi à Kharkiv, la deuxième ville du pays, pilonnée depuis des semaines par l'artillerie russe.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a reconnu que la situation dans cette région était difficile . Mais nos militaires obtiennent des succès tactiques , a-t-il ajouté.

Dans les régions de Donetsk et de Lougansk, 14 attaques lancées par les forces russes ont été repoussées au cours des dernières 24 heures, a affirmé samedi l'état-major des forces ukrainiennes.

Selon un haut responsable du Pentagone, les forces russes sont loin d'avoir fait la jonction des troupes entrées par la région de Kharkiv, au nord du Donbass, avec celles venues du sud du pays, l'un des objectifs de l'armée russe pour prendre en tenaille les forces ukrainiennes déployées sur la ligne de front autour des zones séparatistes de Donetsk et de Lougansk.

Mais nous pensons qu'ils continuent de créer les conditions d'une offensive soutenue, plus vaste et plus longue , a-t-il précisé.

De son côté, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a assuré que l'opération militaire spéciale lancée le 24 février par la Russie se poursuivait conformément au plan , dans un entretien avec l'agence officielle chinoise Xinhua (Chine nouvelle) samedi. Tous ses objectifs seront atteints en dépit de l'obstruction de nos adversaires , a-t-il détaillé.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Un million d'Ukrainiens déportés, selon Moscou

Il a aussi déclaré qu'environ un million de personnes ont été évacuées d'Ukraine vers la Russie depuis le 24 février et qu'au total, 2,8 millions de personnes en ont fait la demande. Ce chiffre comprend 120 000 étrangers et des personnes évacuées depuis les régions de Donetsk et de Lougansk. Ses déclarations faites à l'agence Xinhua ont été diffusées sur le site Internet du ministère russe des Affaires étrangères.

Par ailleurs, la police de Kiev a annoncé samedi que les corps de trois hommes visiblement torturés et tués par balle ont été retrouvés vendredi dans une fosse à proximité de Boutcha, les mains liées et les yeux bandés.

« D'après les données préliminaires, les occupants ont essayé de cacher les traces de leurs violences [...] ils ont jeté les corps dans une fosse et les ont recouverts de terre. » — Une citation de Andriï Nebytov, chef de la police de la région de Kiev, dans un communiqué

Les corps de ces trois hommes ont été retrouvés à Myrotske, un village proche de Boutcha – devenue un symbole des atrocités de la guerre et où près de 1000 cadavres de civils ont été découverts, selon Kiev.

Parallèlement, les services de la procureure générale d'Ukraine Iryna Venediktova ont révélé que 10 soldats russes avaient été inculpés pour des crimes de guerre présumés à Boutcha. Et plus de 8000 cas présumés de crimes de guerre ont au total été repérés en Ukraine, a confirmé la procureure.

Reprises de l'Ukraine

L'aide militaire apportée à Kiev s'est fortement renforcée depuis le début du conflit et les effets commencent à se voir sur le terrain, où les forces russes sont parfois en difficulté.

Des Ukrainiens évacués du village de Lozova arrivent à Kharkiv, le 29 avril 2022. Photo : AP / Felipe Dana

C'est notamment le cas à Lozova, un village repris par les Ukrainiens au nord de Kharkiv, d'où les forces russes pilonnaient la ville. Plus de 600 habitants ont été évacués du village, occupé depuis deux mois, selon le ministère ukrainien de la Défense.

Nous sommes restés dans les sous-sols sans nourriture pendant deux mois, nous mangions ce que nous avions , a expliqué Sviatoslav, 40 ans, les yeux rougis de fatigue.

Oleksandr Skachko, un habitant de Slatyne, près de Lozova, qui a également été repris par les troupes ukrainiennes, a déclaré que 15 personnes du village avaient été tuées. Peu importe ce qu'on dit, peu importe ce que dit Poutine, notre peuple meurt ici , a lancé l'homme.

Pendant ce temps, l'Organisation des Nations unies (ONU) continue de négocier l'évacuation des civils de Marioupol. Le maire, Vadym Boichenko, a déclaré vendredi que les citoyens supplient pour être sauvés d'une aciérie devenue le dernier bastion de défense de la ville. Ce n'est pas une question de jours. C'est une question d'heures , a-t-il affirmé.