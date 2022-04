Jour 2 du convoi des motocyclistes au centre-ville d’Ottawa

Après une fin de soirée mouvementée vendredi, le convoi de motocyclistes se trouve toujours au centre-ville d’Ottawa samedi. On compte déjà des centaines de manifestants au Monument commémoratif de guerre du Canada.

Un peu avant 9 h, une cinquantaine de personnes ont convergé vers le monument. Cela a rapidement entraîné un effet de groupe : en effet, une vingtaine de minutes plus tard, on pouvait estimer à plus de 200 le nombre de manifestants réunis sur place. Le nombre ne fait qu'augmenter d'heure en heure.

Ils brandissent des drapeaux du Canada tout en faisant jouer de la musique.

Rapidement, on pouvait compter des centaines de manifestants vers le Monument commémoratif de guerre du Canada. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Courte contre-manifestation

Un groupe d'une vingtaine de contre-manifestants n'a pas tardé à arriver sur les lieux afin de faire savoir aux manifestants qu'ils n'étaient pas les bienvenus au centre-ville d'Ottawa.

Un contre-manifestant, Clayton Goodwin, est principalement outré de voir des vétérans se servir de leur statut pour promouvoir ce convoi. C’est un monument qui appartient au Canada, pas aux vétérans , a clamé celui qui est lui-même un vétéran.

Il est temps que cette ville se tienne debout et parle à cette frange radicale de vétérans. Ces gens-là ne représentent pas l’ensemble des vétérans , a poursuivi celui qui a dit reconnaître quelques anciens confrères dans la foule.

Les contre-manifestants sont restés quelques minutes pour livrer leur message avant de repartir. Photo : Radio-Canada / Rosalie Sinclair

Les deux parties n'ont pas mis de temps avant de se croiser et sone même allées jusqu'à échanger verbalement. La police a choisi de se placer entre les deux groupes afin de calmer la situation.

Quelques minutes plus tard, les contre-manifestants ont choisi de quitter les lieux après avoir livré leur message.

Des policiers sont intervenus pour séparer les manifestants et les contre-manifestants. Photo : Radio-Canada / Rosalie Sinclair

Un vendredi soir animé

Vendredi, premier jour du convoi, les policiers ont procédé à l’arrestation de sept personnes.

Sur Twitter, le Service des règlements municipaux de la Ville d’Ottawa a précisé avoir remis 417 contraventions de stationnement et remorqué 30 véhicules qui se trouvaient dans les zones d’arrêt interdit depuis vendredi matin.

Les agents de la paix ont également remis trois contraventions pour des infractions liées au bruit et au tabagisme . La police continue de remettre des constats d’infraction.

Des policiers ont été appelés en renfort pour encadrer la manifestation du 29 avril (archives). Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Plusieurs rassemblements et déplacements de motocyclistes sont prévus au cours de la journée à Ottawa, de même qu'une marche et un spectacle.

Toute l’activité est surveillée par un fort contingent d’agents de la paix. Le Service de police d’Ottawa (SPO), appuyé par des corps policiers de partout au pays, fait bien sentir sa présence.

Le SPOService de police d'Ottawa a assuré, tard vendredi soir, qu’il allait déployer tous les effectifs jusqu’à la fin des manifestations.

Le conseiller municipal du quartier Rideau-Vanier, à Ottawa, Mathieu Fleury, a tenu à souligner par le biais de son compte Twitter le travail accompli par les autorités .

Par contre, il a prévenu ses citoyens de rester vigilants étant donné que d’autres incidents similaires se produiront tout au long du week-end .

La police a remorqué 24 véhicules vendredi, dont celui-ci (archives). Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

La police avait prévu le coup

Au cours de l’occupation du centre-ville d’Ottawa l’hiver dernier, l’ancien sous-commissaire de la GRCGendarmerie royale du Canada Pierre-Yves Bourduas avait été très critique envers l’inaction de la police d’Ottawa. Aujourd'hui à la retraite, M. Bourduas avait plus particulièrement critiqué le chef Peter Sloly, qui a par la suite remis sa démission au profit de son adjoint Steve Bell, qui assure l’intérim depuis lors.

Cette fois-ci, M. Bourduas a pu constater que les forces de l’ordre sont nettement mieux préparées. La police avait prévu le coup. Les policiers ont fait beaucoup de renseignements en amont pour bien cerner la manifestation. Les gens ont le droit de manifester, mais à l’intérieur d’un cadre beaucoup plus précis.

« On a laissé beaucoup de latitude lors du premier convoi. Il est clair que la police d’Ottawa veut redorer son blason auprès de la population. Ce laisser-aller presque total a fait en sorte que des ponts ont été brisés. » — Une citation de Pierre-Yves Bourduas, ancien sous-commissaire de la GRC

Avec les informations de Charles Lalande, de Rosalie Sinclair et d'Olivia Chandler, CBC