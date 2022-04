Plusieurs activités au Témiscamingue pour la Semaine de la santé mentale

Au Témiscamingue, le comité de la semaine de la santé mentale a préparé une panoplie d'activités à Témiscaming, Belleterre samedi et à Ville-Marie dimanche.

Le comité organisateur préfère mettre l'accent sur la santé mentale positive avec comme thème : Enfin ensemble, ça fait du bien!

Ce qu'on voulait c'est de pouvoir peut-être mettre un baume sur tout l'isolement que les gens avaient pu vivre durant la pandémie qui nous a aussi empêchés de faire des activités pour la semaine témiscamienne de la santé mentale , explique la directrice générale du Centre de prévention du suicide Anabelle Landry-Genesse.

Il y aura de la musique, des activités sportives, une création d'œuvres d'art, du maquillage pour les plus petits et la distribution de hot-dog et de petits gâteaux.

D'ailleurs, les organisateurs se réjouissent du retour des activités en présentiel.

Cette fin de semaine, on organise trois événements ou les gens sont invités à venir se côtoyer, manger écouter de la musique. Il va y avoir plusieurs activités d’organisées pour toutes les tranches d'âge. On parle de santé mentale positive dans l'optique de prendre soin de soi, on fait des choses qui nous ont du bien, on essaie le plus possible de briser l'isolement qu'on a pu vivre, ce qu'on veut c'est que les gens repartent de nos événements avec le sourire , ajoute Anabelle Landry-Genesse.

La responsable affirme que comparativement à d'autres grands centres, son organisme n'a pas reçu plus d'appels que d'habitude.