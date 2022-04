Le nombre de travailleurs au salaire minimum au plus bas depuis 15 ans, selon un expert

En 2021, 4,8 % du total des emplois étaient payés au salaire minimum, ce qui représente environ 205 000 personnes. C’est le taux le plus faible des 15 dernières années , explique Luc Godbout.

Et c’est la rareté de main-d'œuvre qui en est responsable. Les employeurs offrent de meilleurs salaires pour attirer des gens , dit-il.

Et la pandémie en est principalement responsable, affirme le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet. Bien des employeurs ont dû hausser le salaire qu'ils versent à leurs employés [...] pour les garder ou pour en attirer d'autres.

Mais, même si le nombre d'emplois au salaire minimum a diminué, il ne faut pas oublier que de nombreux emplois gravitent autour de ce taux horaire. Près de 420 000 personnes occupent des emplois entre le salaire minimum actuel, soit 13,50 $ et 16,88 $, souligne Luc Godbout.

Une hausse qui répond aux besoins

La hausse du salaire minimum de 75 cents, à elle seule, demeure insuffisante pour contrer l’inflation en 2022 qui s’est située à 4,65 %, soutient Luc Godbout.

Mais, avec les mesures supplémentaires et temporaires mises en place par les gouvernements pour tenir compte de l'augmentation du coût de la vie, les travailleurs ont gardé leur pouvoir d’achat.

« Cette année, par rapport à 2021, en moyenne, les gens [selon leur situation] ont plus de leur revenu de disponible. » — Une citation de Luc Godbout, titulaire de la Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke

Du côté des gens célibataires, c’est 7 % de plus qui est disponible sur leur revenu annuel. Pour un couple avec ou sans enfant, il se situe entre 5 et 9 %.

15 $/heure au Québec, pas pour tout de suite

Depuis 2018, l’objectif est de maintenir le salaire minimum à 50 % du salaire moyen. Une mesure intéressante qui permet de faire en sorte que le salaire moyen est la locomotive du salaire minimum , explique Luc Godbout.

Le Québec y va graduellement, alors que trois provinces ont déjà augmenté leur salaire à 15 $, a expliqué Jean Boulet lors de l’annonce vendredi dernier. L'Alberta, l’Ontario et la Colombie-Britannique ont déjà augmenté le salaire minimum.

La stratégie québécoise a du bon, selon Luc Godbout. Il soutient qu'il est important de regarder d’autres facteurs comme le coût de la vie et les prestations gouvernementales.

Le salaire minimum en Ontario est plus élevé qu’ici, mais on couvre moins bien les besoins de base [là-bas] qu’ici. Parce que [en Ontario] le coût de la vie est plus élevé et on a moins de prestations gouvernementales.

Quant au Québec, le salaire horaire minimum devrait atteindre 15 $ en mai 2023, selon le ministre.

Avec les informations de l'entrevue présentée à Zone économie avec Gérald Fillion