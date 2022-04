La Canadienne Mattea Roach s’approche du top 5 des champions de Jeopardy!

Il s’agit de la 6e plus longue séquence victorieuse de l’émission diffusée pour la première fois en 1964, et sans interruption depuis 1984. C’est aussi la plus longue séquence par un candidat du Canada.

Des gains de près de 600 000 $

Mattea Roach est maintenant à égalité en 6e place dans l’histoire de Jeopardy!, à égalité avec David Madden et JasonZuffranieri, qui ont également remporté 19 parties, en 2005 et 2019, respectivement.

Une victoire de plus permettrait à la Canadienne de 23 ans de grimper dans le top 5.

Les gains de Mattea Roach totalisent à présent 460 184 $ US (environ 591 025 $ CA).

C’est le 6e montant le plus élevé de l'histoire de la saison régulière de l'émission.

Revenue de l'arrière

À l’émission de vendredi, la Canadienne était deuxième derrière Julian Glander, un animateur 3D de Pittsburgh, au terme de la première ronde du jeu-questionnaire. Mais elle a répondu correctement aux quatre premiers indices de l’étape Double Jeopardy! pour prendre l’avance.

Elle a été la seule des trois concurrents à trouver la solution à l’indice final Tuileries et La grande porte de Kiev furent deux des oeuvres d'art qui inspirèrent cette oeuvre classique complétée en 1874.

En répondant Tableaux d'une exposition — une série de pièces pour piano du compositeur russe Modeste Moussorgski — Mattea Roach a confirmé sa 19e victoire et empoché 22 001 $ US (environ 25 687 $ CA).

Mattea Roach, qui a grandi à Halifax et réside à Toronto, après avoir également vécu à Moncton et Calgary, a aussi assuré sa place au Tournoi des champions de l'émission, qui sera diffusé l'automne prochain.

Caitlin Hayes, une résidente de North Vancouver qui a été défaite par Mattea Roach lors du 10e épisode auquel a participé cette dernière, a souligné qu'elle prenait plaisir à suivre le parcours impressionnant de son ancienne rivale.

C'est vraiment amusant tous les soirs de la regarder et de l'encourager , a confié Mme Hayes. Elle est si forte.

Mattea Roach (à droite) lors de l'émission de «Jeopardy!» diffusée le 5 avril 2022, qui était celle de sa première victoire. Photo : Jeopardy Productions Inc.

Mme Hayes savait déjà que Mattea Roach serait un adversaire redoutable lorsqu'elle est entrée sur le plateau en février.

Cinq épisodes de Jeopardy! sont filmés chaque jour et Caitlin Hayes était dans le public du studio la veille.