La salve d’applaudissements faisait du bruit à tout rompre lorsque Charlotte Cardin, jambes écartées, pieds bien plantés sur scène et dont la silhouette se découpait sur l’écran blanc derrière elle a levé le bras au ciel et a hurlé dans son micro : « Merci Montréal! Je vous aime à l’infini! »

Je n’ai aucune idée du niveau de décibels générés par le hurlement collectif de la foule qui a suivi, mais l’aiguille du sonomètre devait être dans le rouge. Cardin et ses musiciens sont sortis de scène durant un instant avant de revenir avec une bouteille de champagne et des flûtes pour célébrer le triomphe sans partage du premier d’une série jamais vue de concerts à venir au Métropolis – comme elle le nomme – d’ici la fin de juin.

Ça n’a aucun sens! , a-t-elle ajouté, au moins aussi ébahie que triomphante.

Dans les faits, ce à quoi nous avons assisté, vendredi, au MTelus, était bien plus qu’un concert, qu’une rentrée montréalaise, ou qu’une résidence de quatre concerts (29 avril au 2 mai) durant une fin de semaine.

Au total, il n’y aura pas moins de 13 prestations à Montréal en trois séries distinctes. Et chacune d’entre elles est à guichets fermés – plus de 2000 spectateurs –, sauf le spectacle du 21 juin. Ça ne va pas tarder…

Depuis le début mars et d’ici la fin juin, on dénombrera aussi huit concerts à l’Impérial Bell, à Québec, deux au Centre National des Arts, à Ottawa, ainsi que des escales à Paris, Londres, Berlin, Amsterdam, Bruxelles, etc.

Les résidences répétées au MTelus ne sont donc rien de moins qu’une rampe de lancement d’une carrière – déjà – internationale. Si on exclut sa présence au Festival Osheaga en septembre dernier, cela faisait trois ans que Charlotte Cardin ne s’était pas produite à Montréal, a-t-elle rappelé.

Attendue par ses admirateurs et admiratrices? Avec impatience, et ce, dans une ambiance des grands soirs. Je n’ai pas vu autant de membres de l’industrie musicale (producteurs, agents, promoteurs, relationnistes, gens de radio, patrons de compagnies de disques) à un événement depuis le début de la pandémie. Mais l’autrice-compositrice et interprète n’a pas fait qu’assurer le minimum syndical devant un public conquis d’avance. Elle s’est présentée telle une conquérante avec une version de Passive Aggressive baignée dans la lumière rouge.

Flanquée du bassiste et claviériste Mathieu Sénéchal et du batteur Benjamin Courcy, Cardin a littéralement pris d’assaut les planches avec une Daddy dont les pulsions rythmiques se faisaient ressentir jusqu’au fond de la salle de spectacle de la rue Sainte-Catherine.

Parfois penchée sur ses ivoires, jouant tantôt de la guitare et souvent libre de ses mouvements avec uniquement son micro en main, Cardin module fréquemment sa gestuelle – et même son corps – à l’intention recherchée. Langoureuse durant Sad Girl, elle semble se mouvoir dans une mer imaginaire pendant Oceans et elle multiple les mouvements du bassin pour Romeo. Mince et longiligne, la Québécoise a quelque chose de félin dans l’attitude, ce qui cadre bien avec certaines de ses inflexions vocales qui me rappellent vaguement Shirley Bassey.

Charlotte Cardin a interprété toutes les chansons de l'album Phoenix. Photo : Susan Moss/Evenko

Cette tournée est vraiment celle de l’album Phoenix dont elle interprète toutes les chansons. Je quitte nous propulse un instant dans un contexte francophone, mais Dirty Dirty nous ramène dans sa sphère anglophone groovy, avec la participation du rappeur québécois Zach Zoya qui s’était acquitté de la première partie. Le duo, sympathique, a été rehaussé par un barrage de faisceaux de lumière qui en a mis plein la vue.

Cardin n’allait pas se priver de mettre à contribution la foule déchaînée qu’elle avait devant elle et Sex To Me s’est avéré le véhicule idéal pour arriver à ses fins.

Pour moi, c’était important de faire plusieurs Métropolis plutôt que de faire une plus grande salle , a précisé la chanteuse qui aurait reçu une proposition d’evenko de se produire au Centre Bell.

Elle a vraisemblablement pris la bonne décision. Ceux et celles qui étaient à Osheaga l’an dernier ont rapidement constaté vendredi que le concert de 2021 n’était rien de moins qu’une répétition générale de l’actuelle tournée : la séquence de chansons était absolument identique dans les deux cas.

Ce qui l’était moins, c’était l’effet obtenu durant le segment intimiste proposée par Cardin. Good Girl était à la fois intense et chaleureuse. Quant à Sun Goes Down (Buddy) – que l’autrice-compositrice a écrite pour un ami qui n’allait vraiment pas bien –, elle nous entrait littéralement sous les pores de la peau pendant que nous avions le regard fixé sur les chandelles qui apparaissaient sur les écrans.

Anyone Who Loves Me a fait le même effet, particulièrement à la jeune femme placée devant moi qui a dit à son amoureux c’est ma toune! en entendant les premières notes. À en juger par l’apport vocal de la foule durant l’interprétation, je me dis que c’est passablement la chanson favorite d’un bon nombre d’admiratrices de Cardin.

Phoenix, puis une version dansante au possible de Fous n’importe où du héros de Cardin (Daniel Bélanger) et une dynamique interprétation de Meaningless ont précédé le débouchage du champagne. Meaningless a d’ailleurs eu droit à une petite séquence de danse en ligne de Cardin et de ses musiciens qui, ma foi, faisait tellement penser à Christine and the Queens.

Au rappel, Cardin a offert Main Girl avant de conclure avec Faufile, une chanson importante pour elle relativement à des gens qui passent dans nos vies qui était sur son premier mini-disque, Big Boy (2016), et ce, bien avant la percée mondiale.

Visiblement, c’est désormais elle qui passe dans la vie de milliers de gens. Et l’histoire ne commence qu’à s’écrire.