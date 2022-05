Fleurs toxiques : un garçon hospitalisé

Le 24 avril dernier, les fils d’Amanda Halfpenny jouaient dans la cour arrière de leur résidence à Toronto. La mère était loin de se douter que Xavier, 5 ans, allait manger une poignée de fleurs sauvages : Ils jouaient au restaurant, je pensais qu’ils faisaient semblant .

Le petit Xavier se met pourtant à vomir et ses parents contactent le centre anti-poison de l’Ontario. Ils parviennent à identifier la fleur : une jacinthe des bois.

La jacinthe des bois est une plante sauvage envahissante. Photo : Radio-Canada

La jacinthe des bois contient des toxines qui peuvent être dangereuses pour la santé.

« Une fois qu’il a vomi, il se sentait mieux et voulait continuer à jouer mais on l’a amené à l’urgence. Les médecins ont pris ça au sérieux. Ils ont dit que ça pourrait mener à des problèmes cardiaques. » — Une citation de Amanda Halfpenny, mère de Xavier

La famille Halfpenny a eu le bon réflexe, selon un urgentologue de Toronto. S'il y a un doute, que l’enfant n'apparaît pas bien, on va à l’urgence et on peut prendre les signes vitaux rapidement , selon le Dr Samuel Vaillancourt.

Xavier a dû boire un traitement composé de charbon et est demeuré sous surveillance à l’hôpital pendant quelques heures. Heureusement, le garçon se porte bien et a rapidement pu obtenir son congé de l’hôpital.

Félix se porte bien et sa mésaventure n'aura aucune conséquence sur sa santé. Photo : Amanda Halfpenny

La mésaventure est toutefois un rappel important pour la mère torontoise : Pour moi c’est un rappel qu’il faut toujours répéter ça aux enfants, par exemple, les enfants savent qu’ils peuvent manger des pissenlits, mais ils ont besoin de toujours demander aux adultes pour savoir ce qu’ils peuvent manger et ce qui pourrait être néfaste à la santé , affirme Mme Halfpenny.

Plusieurs fleurs potentiellement dangereuses

Le Dr Vaillancourt souligne que de nombreuses plantes que l’on trouve dans la nature ou même dans les aménagements paysagers peuvent poser un risque s’ils sont ingérés par des enfants ou des animaux de compagnie. Certaines peuvent aussi causer des irritations cutanées si elles sont touchées.

L’urgentologue souligne que si les cas graves sont assez rares, les cas d’empoisonnement dûs à l’ingestion de plantes sont toujours pris au sérieux.

Plantes qui peuvent poser un risque pour les enfants les solanacées

les rhododendrons

le muguet

les hydrangées

les digitales

Le gérant du centre jardin Sheridan Nursery à Toronto, Matthew Warden, souligne que plusieurs des plantes qui posent un risque pour la sécurité des enfants et des animaux de compagnie sont des plantes sauvages vivaces qui sont souvent envahissantes.

Selon lui, le meilleur moyen de s’en débarrasser lorsqu’elles sont identifiées chez soi est d’utiliser des produits chimiques lorsque c’est permis, comme dans le cas de l’herbe à poux, ou encore, il est préférable de les enlever directement à la racine .

M. Warden souligne par contre qu’il est possible de créer un jardin avec lequel les enfants pourront s’amuser sans danger.

« Un jardin d’herbes est toujours la meilleure solution. Ce sont des plantes sécuritaires pour jouer, toucher, sentir et même manger. » — Une citation de Matthew Warden, gérant, Sheridan Nursery, Toronto

D’autres plantes, comme les pensées ou les pissenlits, sont aussi comestibles et sécuritaires  (Nouvelle fenêtre) .

Plusieurs fleurs sont comestibles. Photo : getty images/istockphoto / IngaNielsen

Le Dr Vaillancourt fait valoir que le message important à faire comprendre aux enfants c’est qu’ils ne devraient pas consommer de plantes sans demander d’abord l’avis d’un adulte. Il offre aussi aux adultes un conseil important : Évitez de prendre des risques, si vous n’êtes pas certains, errez du côté de la prudence .