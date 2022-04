Un chien entraîné pour tenir compagnie et réconforter les enfants d’un centre d’Edmonton

Le centre Zebra Child d’Edmonton, qui vient en aide aux enfants victimes d’abus sexuels, accueille un troisième chien pour la protection et le réconfort de ses jeunes résidents.

Le labrador noir de deux ans, nommé Cajun, va ainsi y rejoindre deux autres canidés, Fletcher et Captain.

Ils [ les jeunes résidents] sont tendus, ils ont peur, mais l’entrée d’un chien dans la pièce contribue à les détendre immédiatement. Parfois, tout ce dont ils ont besoin, c'est de ce merveilleux gars à quatre pattes juste à côté d'eux pour qu’ils se sentent réconfortés , explique vendredi la présidente du centre, Emmy Stuebing, lors d'une conférence de presse.

Entraîné par la Dogs with Wings Assistance Dog Society avant d'être placé au centre Zebra Child, le canidé maîtrise plus de 250 compétences et peut exécuter jusqu'à 60 commandes, indique Miranda Jordan-Smith, la présidente de la société qui l'a dressé.

Le centre d’assistance d'Edmonton est une structure qui permet aux plus jeunes de venir signaler un abus dont ils ont été victimes ou un crime dont ils ont été témoins.

Le personnel du centre les aide à se préparer à aller au tribunal, les soutient lorsqu'ils s’y rendent et les met en contact avec des services sociaux pour les aider à se remettre de tout traumatisme subi.

Les appels à l’aide adressés au centre ont considérablement augmenté en 2021 par rapport à l'année précédente.

Selon les statistiques publiées vendredi, le nombre d'enfants pris en charge par le centre a augmenté de 35 %, passant de 2844 à 3844, et le nombre de nouveaux dossiers a augmenté de 71 %, passant de 974 à 1666.

De manière optimiste, nous aimons penser que davantage d'abus sont signalés , espère Emmy Stuebing.

Avec des informations de Paige Parsons