Une première zone industrielle durable en cours d’élaboration à Jonquière

Le projet pilote a reçu un premier soutien financier afin d’aménager le ravin qui traverse le parc industriel.

L’idée derrière ça, c’est de laisser à nos enfants un parc industriel dans un meilleur état que celui dans lequel on l’a trouvé , raconte Félix Daviault-Ford, membre fondateur et brasseur à la Microbrasserie Pie Braque.

Lorsqu’ils se sont installés dans le parc industriel de Jonquière, il y a cinq ans, les fondateurs de la microbrasserie Pie Braque rêvaient d’un lieu où le développement durable et l’économie circulaire rassembleraient les entrepreneurs.

Félix Daviault-Ford, membre fondateur de la microbrasserie Pie Braque Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

On est allé rencontrer les entreprises du parc industriel, on a fait un travail de caractérisation. Imaginez-vous qu'avant, on ne savait même pas quelles étaient exactement les entreprises du parc exactement et ce que chacune d'elle faisait , rappelle-t-il.

Une étude de Promotion Saguenay

L’étude réalisée auprès des entreprises a été menée dans le parc industriel par Promotion Saguenay, qui accompagne les entrepreneurs.

C'est d'adapter des concepts de développement durable à une zone en particulier, indique d’abord Nicolas Maltais, conseiller en développement industriel à Promotion Saguenay [...] Donc, c'est de travailler entre autres sur les entreprises pour les encourager à adopter des démarches de développement durable, mais également d'en adopter pour la zone, qu'on parle de développement durable, qu'on parle d'aménagement des espaces verts, qu'on parle de récupération des déchets, de synergie entre les entreprises.

Nicolas Maltais, conseiller en développement industriel chez Promotion Saguenay, et Claude Bouchard, directeur développement industriel, commercial et affaires corporatives Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Promotion Saguenay travaille depuis environ un an sur le projet avec les entrepreneurs. Après l'étude de caractérisation menée pour connaître les entreprises et identifier les synergies, un plan directeur a été élaboré.

Le projet comporte deux comités : un comité de pilotage, qui inclut Promotion Saguenay, des élus et des partenaires, ainsi qu'un comité de mise en oeuvre, sur lequel une dizaine d'entrepreneurs siègent afin de proposer leurs idées.

Une synergie entre les entreprises

Lorsqu'elles travaillent ensemble, les déchets d’une entreprise peuvent ainsi devenir une précieuse ressource, pour une autre.

Maintenant, on parle de valorisation des extrants d'entreprise. On ne parle plus de déchets. Donc les extrants de l'un peuvent devenir les intrants de l'autre, ou être réutilisés , illustre Claude Bouchard, directeur développement industriel, commercial et affaires corporatives à Promotion Saguenay.

La microbrasserie Pie Braque a déjà mis en place plusieurs initiatives de développement durable et de partage avec d’autres entreprises du parc industriel. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

La microbrasserie Pie Braque a déjà mis en place plusieurs initiatives de développement durable et de partage avec d’autres entreprises du parc industriel, comme par exemple avec la Boulangerie du Royaume.

Nous on récupère des pains déclassés de la Boulangerie du Royaume, qui est à côté, des pains qui iraient à l'enfouissement. Nous on les valorise, on les intègre dans des recettes de bière qu'on fait avec ce pain-là , souligne Félix Daviault-Ford.

Un possible partage d’employés

La mise en commun des ressources passe aussi par le partage d’employés, qui pourrait être une solution à la pénurie de main-d’oeuvre.

J'ai de la spécialité ici qui pourrait peut-être être utile à d'autres PME, puis il y a d'autres PME aussi, qui ont aussi des spécialités que moi je n'ai pas besoin à plein temps, mais que je pourrais avoir à utiliser, avance Gaétan Tremblay, directeur général de Voltam. Cette entreprise est un manufacturier électrique qui se spécialise notamment dans la conception de salles électriques préfabriquées.

Gaétan Tremblay, directeur général de Voltam Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Devenir un espace vert

Les entrepreneurs souhaitent également que leurs employés et la population s’approprient le parc industriel. Ils veulent transformer en espace vert un ravin où sont souvent jetés des déchets.

Le conseil municipal a octroyé 100 000 $ en avril pour étudier son aménagement.

C'est de créer un lieu de rassemblement, un lieu commun et effectivement d'exploiter l'aspect sentier. Au lieu de le voir simplement comme un ravin entre deux parties de notre parc, image le conseiller municipal du district 4, Kevin Armstrong.

Kevin Armstrong, conseiller municipal du district 4 Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Le ravin s’étend sur 1,2 km. L'étude va se dérouler cet été et permettra d'identifier la faune et la flore qui se retrouvent dans le ravin.

C'est aussi d'utiliser le parc en soi pour être capable de donner aussi plus de services à nos employés. Puis quelqu'un qui veut aller prendre une marche, peut-être avoir un endroit où on est capable d'aller courir, de faire de la raquette durant notre break, durant l'heure du midi ou après le travail, enchaîne Gaétan Tremblay.

Différentes idées ont été lancées pour aménager le ravin: des sentiers de marche et de vélo, des panneaux d'interprétation sur les entreprises, des ruches, des tables à pique-nique, etc. Le tout serait accessible à la population et on espère que la garderie située en face, Le Monde de l'Énergie, va pouvoir en profiter.

Les aménagements seront déterminés ensuite à l'hiver 2023 et on espère faire les travaux à l'été 2023.

Une quarantaine d’entreprises du parc industriel s’impliquent aujourd’hui de différentes manières dans le projet-pilote. Au total, le parc industriel compte environ 120 entreprises et 4000 emplois. Environ 50% d’entre elles ont 10 employés et moins.

Saguenay a octroyé 100 000 $ afin de mener une étude qui permettra de caractériser la faune et la flore qui se retrouve dans le ravin qui traverse le parc industriel de Jonquière et évaluer les possibilités d’aménagement. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Une idée qui pourrait s’étendre

Promotion Saguenay souhaite que tous ses parcs industriels deviennent des zones durables. De l'intérêt a déjà été manifesté du côté d'entrepreneurs du parc industriel de Chicoutimi. Si suffisamment d'entreprises sont intéressées, des discussions seront entamées cette année, et à La Baie aussi.

De grands commerces, du boulevard René-Lévesque, ont aussi manifesté leur intérêt à participer au projet-pilote.

D’après un reportage de Myriam Gauthier