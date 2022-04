Ottawa impose aux navires de ralentir pour protéger des épaulards menacés en C.-B.

Du 1er juin au 30 novembre, toutes les embarcations nautiques dans ce secteur seront limitées à une vitesse de 10 nœuds, annonce Ottawa.

La présence des navires dans la mer des Salish où s'alimentent les épaulards résidents du sud l’été nuit à leur capacité de chasser le poisson et de communiquer entre eux. Les collisions entre les orques et les navires constituent l’une des principales causes de mortalité.

Il est primordial que nous continuions nos efforts pour assurer un environnement plus silencieux et sécuritaire pour cette espèce emblématique et vulnérable , écrit le ministre des Transports, Omar Alghabra.

D’autres mesures reconduites

Le gouvernement fédéral renouvelle par ailleurs plusieurs mesures de protection pour les épaulards au large de la Colombie-Britannique.

Il est interdit pour tout bateau de s'approcher des épaulards à moins de 200 mètres. Dans les eaux fréquentées par les épaulards résidents du Sud, dont il ne reste que 74 individus, la règle s'étend à 400 mètres. Cette réglementation sera en vigueur jusqu’en mai 2023.

Si des épaulards s’approchent d’un navire, les plaisanciers doivent mettre le moteur au point mort et attendre que les épaulards passent , note le gouvernement dans un communiqué.

Les zones de refuge instaurées au large des îles Pender et Saturna demeurent en vigueur pour la saison estivale.

Les entreprises touristiques d’observations des baleines sont toujours invitées à ne plus proposer ni faire la promotion d’excursions axées sur l’épaulard résident du Sud .

Des groupes de défense des épaulards remarquent toutefois de nombreuses violations de ces mesures dans la mer des Salish

Des membres d'épaulards résidents du sud de la famille «L» vus dans le détroit de Haro le 24 janvier 2020. Photo : Dave Ellifrit/Centre for Whale Research

À l’heure actuelle, trois groupes d’épaulards fréquentent les eaux du Pacifique au large de la côte ouest de l'Amérique du Nord, de la Californie à l’Alaska : les épaulards résidents, les épaulards migrateurs, dits de Bigg, et les épaulards du large.

Chacune de ces populations a des préférences en matière de proies, un dialecte et une organisation sociale différente.

Les épaulards n'ont pas d'ennemis naturels, mais les troupeaux résidents du Sud sont en voie de disparition en raison de la pollution, du manque de nourriture et des changements climatiques.