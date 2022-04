Investissement pour doubler la production du Maraîcher de Batiscan

Le Maraîcher de Batiscan a reçu une aide financière de 244 000 dollars du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) pour doubler sa production de fruits et légumes.

Le propriétaire, Olivier Leblanc, pourra donc offrir des produits frais d'avril à octobre, alors qu'il est habituellement ouvert de mai à septembre.

L’achat local est vraiment très populaire ces temps-ci et j’ai une spécialité, la fraise de serre, sur laquelle je travaille depuis plus de 10 ans. C’est très populaire. Les gens se les arrachent, alors j’étais dû pour augmenter cette production-là et pour satisfaire tout le monde , explique Olivier Leblanc.

Avec les informations de Marie-Ève Trudel et de Jacob Côté