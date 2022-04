Le conseil municipal de Winnipeg a approuvé pour l'été un plan révisé de son projet « rues ouvertes » pour les cyclistes et qui permettra la circulation de véhicules à une vitesse réduite sur les 15 voies choisies.

Des panneaux qui indiquent la limite de vitesse de 30 km/h sur les pistes cyclables seront installés au cours des premières semaines du mois de mai, a indiqué la Ville dans un communiqué de presse, vendredi.

Les limites de vitesse modifiées seront en vigueur tous les jours à toute heure de la journée, à partir du moment où les panneaux seront installés jusqu'au 31 octobre.

La Ville a lancé ce qu'elle appelle le projet rues ouvertes au printemps 2020, pendant les premiers mois de la pandémie de COVID-19.

Elle a maintenant élargi les restrictions existantes les dimanches et les jours fériés et qui limitaient la circulation des véhicules à moteur sur quelques rues pendant certaines heures, afin de donner la priorité au transport actif.

L'année dernière, les véhicules n'étaient autorisés à circuler que sur un pâté de maisons pendant les heures désignées dans 17 rues différentes.

Cette saison,cette contrainte a été remplacée par la réduction de la limite de vitesse.

D'autres mesures spécifiques à certaines rues, comme des barricades, des exigences de virage et des restrictions de circulation, seront ajoutées une fois le nettoyage de printemps terminé, indique la Ville.

Ces mesures seront en vigueur tous les jours en juillet et août, et seulement les fins de semaine en mai, juin, septembre et octobre.

Avec les informations de Sam Samson