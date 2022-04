Une troisième ferme est touchée par une éclosion de grippe aviaire en C.-B.

Le ministère de l’Agriculture de la Colombie-Britannique soutient que les volailles touchées par le très contagieux virus H5N1 ont été placées en quarantaine par l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

Il dit travailler en étroite collaboration avec l’agence fédérale et les producteurs de poulets pour s’assurer que davantage de prévention et des mesures de préparation sont mises en place.

Sept oiseaux sauvages, morts entre le 20 avril et le 27 avril, étaient contaminés par le virus, soutient le ministère. Il s'agit de trois oies des neiges et d’une bernache de la région de Vanderhoof, au centre de la province, ainsi que des aigles à tête blanche de la région de 100 Mile House, de l’île Bowen et de Vancouver.

Plus de cas reliés à la migration printanière

La Colombie-Britannique a confirmé ses premiers cas de grippe aviaire le 14 avril dans le nord de l’Okanagan. Une ferme de Kelowna a également été touchée cette semaine.

Plusieurs autres provinces canadiennes ont identifié des cas de grippe aviaire, mais aucune infection n’a été détectée chez des humains.

Aux États-Unis par contre, un détenu de moins de 40 ans d'une prison du Colorado a été déclaré positif à la grippe aviaire, devenant ainsi le premier cas confirmé récent d'un humain infecté par cette maladie qui a entraîné la mort de millions de poulets et de dindes.

L'homme en question avait participé à l'abattage de volailles dans une ferme commerciale touchée par une éclosion. Les autorités fédérales américaines n'entrevoient toutefois pas de menaces pour le grand public.

L’Agence canadienne d’inspection des aliments affirme que le virus n’est pas dangereux pour les personnes en bonne santé. Les très rares occasions d'infections humaines se produisent chez des travailleurs en contact étroit et soutenu avec des oiseaux contaminés.

À mesure de la migration des oiseaux sauvages vers le nord pour l’été, l’agence fédérale s'attend à ce que d’autres cas de grippe aviaire soient détectés.

La Colombie-Britannique a demandé à tous les opérateurs de ferme commerciale ayant plus de 100 oiseaux à les garder à l'intérieur jusqu’à la fin de la migration printanière, en mai.

Ceux qui ont de plus petits élevages doivent rester à l'affût du développement d’éventuels symptômes chez leurs animaux, éliminer les chances de contact entre leurs volailles et les oiseaux sauvages et désinfecter tous les vêtements et les équipements utilisés lorsqu’ils s’occupent de leurs animaux.