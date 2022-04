Sony met un frein à une manœuvre permettant d’obtenir un abonnement PS Plus au rabais

Sony met un frein à une technique qui permettait aux joueurs et aux joueuses d’obtenir un abonnement à rabais à la nouvelle version de son service PlayStation Plus, qui sera lancée le 13 juin prochain.

À cette date, l'entreprise fusionnera ses plateformes PlayStation Now et PlayStation Plus afin d’offrir un nouveau service de jeux diffusés en continu dans le nuage (cloud gaming) plus performant et plus compétitif que ses prédécesseurs.

Le géant technologique avait indiqué que les abonnements PlayStation Now seraient convertis automatiquement en abonnement PlayStation Plus premium dès juin. Sony avait alors tenté de retirer l’abonnement annuel PlayStation Now, qui coûte environ la moitié du prix de l’abonnement PlayStation Plus premium, de son site.

Des joueurs et joueuses ont toutefois trouvé une façon d’acheter des bons d’abonnements annuels PlayStation Now et les ont combiné afin de pouvoir profiter d'années d’abonnement PlayStation Plus premium au rabais.

Miles Morales, l'alter ego de Spider-Man Photo : PlayStation Canada

Sony intervient

Sony a rapidement répliqué. Depuis vendredi, le géant technologique empêche les adeptes de jeux vidéo de combiner leurs bons d’abonnements. Ainsi, il est impossible pour eux d’activer un bon d’abonnement s’ils ont déjà un abonnement à leur actif.

L’entreprise assure que les joueurs et les joueuses pourront combiner leurs bons d’abonnements à nouveau lorsque la nouvelle version de PlayStation Plus sera lancée en juin.

Toutefois, Sony a précisé que les abonnements seront désormais convertis en fonction de leur valeur. Par exemple, un bon d’abonnement d’un an à PlayStation Now pourrait être transformé en un abonnement PlayStation Plus premium de six mois.