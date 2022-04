Les déclarations de revenus de 50 000 enseignants bloquées à cause d’un crédit

Des enseignants sont en colère et frustrés parce que le traitement de leurs déclarations de revenus est bloqué pour une durée indéterminée à cause d'un crédit d'impôt lié à l'achat de fournitures scolaires qu'ils ont demandé, mais qui n'a pas encore été adopté par la Chambre des communes.

L'enseignante Kajsa Hansen, par exemple, comptait recevoir un remboursement d’impôt estimé à 12 467 $ pour faire face à d’importantes charges, comme l’achat d’une nouvelle batterie pour son fauteuil roulant motorisé.

En attendant son remboursement d'impôt, elle dit être obligée de s’endetter en accumulant ces frais sur sa carte de crédit.

Cela me met en colère et me frustre , confie la résidente de Calgary, qui souffre d’une maladie génétique qui affecte sa mobilité.

Kajsa Hansen n’est pas la seule à s'être retrouvée dans cette situation.

Enseignante dans une école élémentaire d’Edmonton, Chelsea Turcotte espérait pouvoir utiliser une partie de son remboursement estimé à 4061 $ pour couvrir la hausse du coût des services publics, mais elle a dû emprunter de l'argent pour parvenir à tout payer.

« J'ai dû demander un prêt à ma mère. Cela me brise le cœur de devoir franchir cette étape, mais c'est là où on est rendu en ce moment. » — Une citation de Chelsea Turcotte, enseignante à Edmonton

Pas de lumière au bout du tunnel

Selon l'Agence du revenu du Canada (ARC), ce sont environ 50 000 déclarations de revenus d'enseignants qui sont actuellement retenues en raison des demandes de crédits d'impôt pour des fournitures scolaires achetées pour leurs élèves.

Récemment, le gouvernement fédéral a fait passer de 150 $ à 250 $ le remboursement maximal que les enseignants peuvent recevoir en crédits d’impôt relatifs aux fournitures scolaires.

Or, ce changement fait partie des dispositions du projet de loi C-8, qui n'a toujours pas été adopté. Autrement dit, tant que ce projet de loi ne sera pas adopté, les demandes des enseignants ne seront pas traitées.

Déposé au Parlement à la mi-décembre, le projet de loi C-8 n'a pas encore franchi l'étape de la troisième lecture à la Chambre des communes. Il devra ensuite être présenté au Sénat.

De plus, note le fiscaliste Armando Minicucci du cabinet Grant Thornton à Toronto, l' ARCAgence de revenu du Canada a confirmé en début de semaine que les enseignants qui ont déjà transmis leur déclaration ne peuvent pas la soumettre à nouveau tant qu'ils n'ont pas reçu leur avis de cotisation.

« Il n'y a malheureusement rien qu'ils puissent faire à ce stade, à part espérer que le projet de loi soit bientôt adopté. » — Une citation de Armando Minicucci du cabinet Grant Thornton, Toronto

Ce n'est pas seulement le crédit d'impôt [pour fournitures scolaires], c'est tout le processus de tout autre remboursement dont ils bénéficient qui est maintenant retardé parce que leurs déclarations sont mises de côté. Et ce n'est tout simplement pas juste , déplore Sam Hammond, président de la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants.

Kajsa Hansen comptait sur un remboursement d'impôt pour acheter une nouvelle batterie pour son fauteuil roulant. Elle est maintenant obligée, comme des milliers d'autres enseignants, de prendre son mal en patience. Photo : Radio-Canada / Colin Hall/CBC

Défaut de communication de l' ARC Agence de revenu du Canada ?

L' ARC Agence du revenu du Canada a déclaré à Radio-Canada avoir avisé, dès le 18 février, les préparateurs de déclarations et les développeurs de logiciels fiscaux que la loi ne serait pas adoptée à temps pour la saison des impôts.

En revanche, l'organisme fédéral ne dit pas s’il a alerté ou non les contribuables.

Radio-Canada a trouvé une alerte publiée sur un site web du gouvernement fédéral à ce sujet, mais une recherche d'archives sur Internet a permis de constater qu’elle a été ajoutée le 9 avril, voire après.

Enseignante dans une école primaire de Winnipeg, Kathryn Olson confie que c’est grâce à une publication d’un confrère sur les réseaux sociaux qu’elle a découvert que sa demande de remboursement d'impôt d’un montant estimé à 1087 $ allait connaître un retard de traitement.

C'est [un montant] assez important pour causer du stress , témoigne-t-elle.

Radio-Canada a interrogé au total cinq enseignants qui ont transmis leurs déclarations d'impôt au cours des mois de février et de mars, et tous affirment qu’ils ignoraient alors l’existence du retard potentiel.

Avec les informations de Sophia Harris