Couche-Tard en pourparlers avec EG Group, le géant britannique des stations-service

Alimentation Couche-Tard pourrait bientôt réaliser la plus importante acquisition de son histoire : le Wall Street Journal rapporte que la société québécoise est en discussion depuis quelques semaines avec le détaillant britannique EG Group.

Selon le quotidien américain, les deux chaînes sont en pourparlers pour combiner leurs actifs, qui incluent des stations-service BP, des cafés Starbucks en bord de route, des dépanneurs Circle K et Couche-Tard, des épiceries Cumberland Farms et bien plus.

Ces discussions pourraient faire tripler le nombre de commerces exploités par la société québécoise, qui administre déjà 7000 commerces au Canada, aux États-Unis et ailleurs à l'étranger.

Les pourparlers n'ont jusqu'à présent pas abouti à un accord – et ils pourraient ne jamais aboutir, précise le Wall Street Journal. Mais si les deux entreprises s'unissaient, le chiffre d'affaires du nouveau groupe grimperait à 70 milliards de dollars américains grâce à l'exploitation d'environ 21 000 stations-service, dépanneurs, épiceries et autres comptoirs de restauration rapide.

La société fusionnée – qui conserverait son siège social à Laval, selon le quotidien – réunirait le réseau d'EG Group au Royaume-Uni, en Europe de l'Ouest et en Australie avec celui de Couche-Tard aux États-Unis, au Canada, en Europe du Nord et dans quelques autres pays.

Des négociations serrées

Les propositions échangées dans les dernières semaines valoriseraient le détaillant britannique à environ 16 milliards de dollars américains ou plus, dette comprise, selon des sources citées par le Wall Street Journal.

La valeur de Couche-Tard, elle, est estimée à environ 50 milliards de dollars.

Les deux entreprises sont engagées dans des négociations serrées, selon les sources du quotidien new-yorkais. Leurs dirigeants, dit-il, ont soufflé le chaud et le froid ces dernières semaines.

Des concurrents qui se connaissent

Couche-Tard a vu le jour en 1980, lorsqu'Alain Bouchard, qui demeure président, a ouvert un premier dépanneur au Québec.

L'entreprise a ensuite racheté plusieurs chaînes de dépanneurs canadiens dans les années 1990 avant de se lancer à l'assaut des États-Unis et de l'Europe, à partir de 2001. Elle a notamment acheté Pantry Inc., propriétaire des magasins Kangaroo Express, en 2015.

Le détaillant s'était également porté acquéreur des dépanneurs et stations-service de Statoil Fuel & Retail, en Europe, en 2012. À ce moment, il s'agissait de la plus importante acquisition de l'histoire de l'entreprise, à 2,8 milliards de dollars américains.

Mais Couche-Tard a aussi subi des revers. En 2010, par exemple, son offre publique d'achat non sollicitée pour mettre la main sur Casey's Retail Co. a été repoussée.

En 2020, la société québécoise a également mordu la poussière en voulant acquérir la chaîne de dépanneurs Speedway, celle-ci ayant opté pour une offre plus payante soumise par un conglomérat japonais.

Et l'an dernier, le gouvernement français a annulé son accord de près de 25 milliards de dollars canadiens conclu avec l'épicier Carrefour SA.

Alain Bouchard est le fondateur et président exécutif du conseil d'Alimentation Couche-Tard. Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

EG Group, pour sa part, est contrôlé par les frères Mohsin et Zuber Issa – des milliardaires – ainsi que par la société de capital-investissement TDR Capital.

L'entreprise, initialement baptisée « Euro Garages », a été fondée en 2001. Elle a fusionné avec une chaîne de dépanneurs néerlandaise appartenant à TDR en 2016 et a continué à prendre de l'expansion en achetant les activités britanniques de la chaîne américaine de supermarchés Kroger et les stations-service italiennes d'Esso.

En 2019, elle a également mis la main sur les épiceries Cumberland Farms – que Couche-Tard avait aussi dans sa mire.

Toujours selon le Wall Street Journal, EG Group participe par ailleurs à une vente aux enchères dans le but d'acquérir la chaîne de pharmacies britanniques Walgreens Boots Alliance Inc. L'entreprise pourrait atteindre un prix d'environ 10 milliards de dollars américains.