Un nouveau parc 100 % inclusif dans le Nord-Ouest

Par exemple, des modules de jeux qui seront construits dans les prochains mois seront adaptés pour que les enfants ayant des besoins particuliers puissent y avoir accès.

Selon Josée Morin, enseignante ressource de l’école, il s’agit d’un projet d’envergure, qui répondrait aux besoins de plusieurs personnes.

C’est plaisant et encourageant d’entendre un parent te dire je pourrai finalement aller dans un endroit sécuritaire avec toute ma famille, incluant mon enfant qui a des besoins particuliers, explique Josée Morin.

La première pelletée de terre a eu lieu vendredi. De gauche à droite : la directrice de l'École Mgr-Lang Josette Bernier, le ministre de la Sécurité publique du Nouveau-Brunswick Bill Hogan, l'élève de 6e année Sarah Daigle, l'enseignante ressource Josée Morin et le maire de Drummond France Roussel. Photo : Radio-Canada / Mathilde Pineault

Tout sera conçu pour que les gens qui ont des besoins particuliers puissent y avoir accès. Selon les responsables, ce projet brisera l’isolement et augmentera le sentiment d’appartenance des enfants, des familles et des personnes âgées.

Pour des parents avec des enfants à besoins spéciaux, il s’agit d’une initiative bien accueillie. C’est le cas pour Mylène Gagnon et Sheree Dubé, respectivement maman d’un garçon en fauteuil roulant et maman d’un enfant atteint du trouble du spectre de l’autisme. Elles affirment que la création de ce parc rendra les choses plus faciles.

Pour moi comme maman, ça fait qu'on peut se réunir en famille. Pouvoir juste aller jouer dans un parc sans avoir des défis confie Mylène Gagnon.

Le projet de la construction du parc Inclunique a été estimé à plus de 600 000 $.

Plusieurs organisations comme l’Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA) et la Société de développement régional ont contribué à sa création. Selon le comité du parc, il resterait 50 000 $ à amasser. Le montant manquant servirait à installer des lumières et des clôtures.