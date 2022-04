Convoi de motocyclistes : plus de policiers pour contenir les manifestants

Via Twitter, le Service de police d'Ottawa a indiqué que la foule semblait de plus en plus agressive. Des agents sont déployés avec des casques et des boucliers pour leur protection afin de dégager la foule à sur les rues Rideau et Sussex , peut-on lire.

La première soirée du rassemblement de motocyclistes dans le centre-ville d'Ottawa a avait pourtant débuté dans le calme.

Les premiers membres du convoi des motocyclistes ont atteint la capitale fédérale en après-midi, vendredi. Ceux-ci se déplacent en périphérie du centre-ville alors que devant le parlement, les manifestants commencent à se rassembler en fin de journée.

Ils étaient plus d'une centaine de manifestants à brandir des drapeaux du Canada sur la colline du Parlement. Au loin, on peut entendre scander « freedom, freedom », un slogan qui a hanté la capitale fédérale pendant plus d'un mois l'hiver dernier.

Les premiers membres du convoi des motocyclistes et des opposants aux mesures sanitaires ont atteint la capitale fédérale en après-midi, vendredi. Photo : Radio-Canada

Les manifestants souhaitent envoyer un message au gouvernement fédéral et provincial qu'ils en ont assez des mesures sanitaires. Ils réclament également la liberté de choix quant à la vaccination.

L'une des manifestantes rencontrées sur place explique s'être présentée au rassemblement puisqu'elle soutient l'opinion du groupe.

« Je ne soutiens pas la violence, mais je crois que ces manifestations seront pacifiques. » — Une citation de Une des manifestantes sur la colline du parlement

Je ne peux toujours pas quitter le pays à cause de ces mesures [sanitaires] , renchérit un autre participant à la manifestation. Je suis allé partout dans le monde en moto et maintenant, je suis bloqué à cause de ces mesures insensées.

Pour assurer le bon déroulement de ce rassemblement, un important déploiement policier a été préparé au courant de la semaine. D'ailleurs, les agents du Service de police d'Ottawa (SPO) sont déjà sur place. Ils surpassent le nombre de manifestants actuel.

Contraventions et remorquage

Sur Twitter, les autorités ont indiqué avoir déjà remorqué des véhicules. Depuis 7 h 00 [vendredi matin], les agents ont remis 185 amendes et fait remorqués 20 véhicules les zones d'interdiction de stationnement en place pour l'événement moto ce week-end , peut-on lire sur le média social.

Des membres d’organisations politiques ont aussi profité de l’occasion pour se faire attendre. C’est notamment le cas de Daniel Brisson, lieutenant québécois du Parti populaire du Canada (PPC), qui s’est rendu sur la colline du Parlement pour dénoncer les mesures sanitaires.

Daniel Brisson, opposant aux mesures sanitaires et lieutenant québécois du Parti populaire du Canada (PPC). Photo : David Fraser

À Ottawa, il y a encore les restrictions sanitaires qui sont là. On prive la liberté des gens de voyager en avion, en train ou en bateau basé sur quoi ? Il n’y a pas de science qui soutient ça actuellement. C’est politique. Oui, ce sont des pertes de libertés , selon lui.

Contre-manifestation à Ottawa

Une contre-manifestation a aussi été organisée par le groupe Solidarité communauté Ottawa au parc Strathcona à environ deux kilomètres à l'est du parlement. Une centaine de personnes sont présentes, pancarte à la main. On souhaite aviser le convoi de motocyclistes qu'il n'est pas le bienvenu.

Le groupe de résidents Solidarité Ottawa organisait en parallèle une contre-manifestation, au parc Strathcona, dans la secteur de la Côte-de-Sable. Photo : Charles Lalande

La coorganisatrice a souhaité s'écarter de la colline du Parlement pour éviter la confrontation. On est là comme des gens ordinaires qui ont vécu tout ça par le passé , mentionne Chantal Sundaram. On veut indiquer au convoi qu'ils ne sont pas les bienvenus.

Chantal Sundaram, la co-organisatrice du mouvement de protestation contre la manifestation du convoi de motocyclettes à Ottawa. Photo : Charles Lalande

Brian Latour, coorganisateur et membre du groupe Solidarité communauté Ottawa ajoute que la haine et l'extrême droite politique derrière ce nouveau convoi n'ont pas leur place dans la communauté .

Sur place, des vétérans se sont dits mal à l'aise de voir certains anciens collègues se joindre à des mouvements comme le convoi de motocyclistes qui manifeste contre les mesures sanitaires.

D'autres événements sont prévus ce week-end.

Un nouveau bémol pour les commerçants et restaurateurs

Les commerçants et les résidents du centre-ville se disent sur le qui-vive. C'est une situation qui va mettre en péril l'économie de tout le week-end , lance le propriétaire du Moulin de Provence, Claude Bonnet.

« On a un écœurement généralisé, quand même, il faut le dire. » — Une citation de Claude Bonnet, propriétaire du Moulin de Provence

Une autre restauratrice d'Ottawa indique avoir reçu 50 % d'annulation en lien avec la manifestation. Ses clients craignent les enjeux d'accès au centre-ville et au stationnement.

Dominique Dufour, cheffe et propriétaire du restaurant Gray Jay affirme qu'elle fermera les portes de son restaurant si la situation en vient à compromettre la sécurité de ses employés.

« On espère que les gens qui vont se présenter à Ottawa comprennent que ça été des mois difficiles pour les commerçants de la capitale fédérale », se permet-elle de souhaiter. On espère qu'il va y avoir du respect.

Une cérémonie est prévue samedi devant le monument commémoratif de guerre. Selon les prévisions, 500 à 1000 motocyclistes sont attendus.

Avec les informations de Charles Lalande et de Frederic Pepin