27 millions de semences pour contrer les surdoses mortelles

L’organisme Moms Stop the Arm réclame plus d’action pour lutter contre la crise des surdoses à l’occasion de la fête des mères endeuillées (Bereaved Mothers Day). Ses membres ont, pour l’occasion, fait parvenir des millions de semences de coquelicot au premier ministre Justin Trudeau.

La fête des Mères n’a plus la même saveur, pour Petra Schulz, depuis le décès de son fils Danny en 2014.

C’est une journée vraiment difficile pour nous , explique la cofondatrice de Moms Stop the Harm. C’est censé être une journée de célébration où nos enfants viennent souper à la maison, mais nous ne les verrons plus jamais franchir le pas de la porte.

Elle et des mères de victimes de surdose d’un peu partout au pays ont fait parvenir par la poste près de 27 millions de graines de coquelicot au premier ministre Justin Trudeau. C’est symbolique parce que c’est la plante de l’opium [le coquelicot appartient à la même famille que les plantes qui produisent de l’opium, NDLR], mais c’est aussi une plante qui représente l’espoir et le renouveau.

Elles réclament l’expansion des programmes d’approvisionnement sécuritaire, qui fournissent des médicaments avec des effets similaires aux drogues vendues dans la rue, mais dont la composition et la concentration sont connues et contrôlées. L’objectif est de réduire le nombre de décès causés par les drogues contaminées.

Une enveloppe de graine de coquelicot qui sera envoyée à Justin Trudeau. Photo : Radio-Canada / François Joly

Ottawa finance actuellement une vingtaine de projets-pilotes pour ce que certains professionnels de la santé appellent également la pharmacologie de remplacement.

La plupart de ces projets-pilotes sont situés en Ontario et en Colombie-Britannique. Le gouvernement de l’Alberta a, pour l’instant, refusé de mettre à l’essai cette mesure. Le ministre associé à la Santé mentale et aux Dépendances, Mike Ellis, a notamment affirmé qu’il craignait que les drogues de remplacement se retrouvent sur le marché noir et aggravent la crise.

Petra Schulz espère de son côté que la Ville d’Edmonton ira de l’avant avec un programme de dépistage des drogues pour permettre aux utilisateurs de tester la toxicité des substances en circulation dans la rue. Elle demande aussi à Ottawa d’octroyer à la Ville une exemption permettant de décriminaliser la possession simple.

Plusieurs types de deuils

Depuis plusieurs années, le dimanche qui précède la fête des Mères est souligné par des parents qui ont perdu un enfant, qu’il s’agisse d’enfants mort-nés, de fausses couches ou d’enfants décédés à l’âge adulte.

Dans certaines familles, les ravages causés par les opioïdes sont bien visibles même s'ils n’ont pas causé la mort d’un fils ou d’un frère.

Un des fils d’Angie Staines est sans abris et souffre de problèmes de santé mentale. Elle explique qu’il consomme des drogues dures depuis une dizaine d’années. Elle et sa famille ont tout essayé pour l’aider à guérir, y compris plusieurs cures de désintoxication. Mon fils ne sera peut-être pas en vie demain.

Elle affirme que de le garder à la maison poserait un risque pour le reste de la famille.

« C’est impossible, pour moi, d’avoir une relation normale avec mon fils, de le recevoir pour souper ou de faire des activités normales avec lui. » — Une citation de Angie Staines