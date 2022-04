La charge fiscale cause la fermeture d’une galerie d’art à Trois-Rivières

Le Trifluvien de 70 ans ferme sa galerie d’art, fondée il y a plus de 40 ans sur la rue des Ursulines.

Entre 2016 et 2022, l’évaluation municipale de la propriété de Pierre Labrecque est passée de 391 000 $ à 741 000 $, ce qui représente une hausse de valeur foncière de 90 %.

L’explosion de la valeur de l’immeuble pèse lourdement sur son compte de taxes. Il versera cette année près de 12 000 $ à la municipalité, un fardeau fiscal 30 % plus élevé qu’en 2016.

L’immeuble de Pierre Labrecque compte sept logements en plus de la galerie d’art. L’artiste la convertit actuellement en unité d’habitation pour augmenter ses revenus.

Je dois avoir mis 800 000 $ en rénovations et en conservation depuis 40 ans. Ils me disent ‘’ on va te donner de l’argent, rénove ta maison et on va te taxer ensuite, parce qu’elle est belle maintenant’’ , affirme Pierre Labrecque.

L'artiste peintre Pierre Labrecque. Photo : Radio-Canada / Daniel Ricard

Le Vieux-Trois-Rivières est sa carte postale, soutient-il. Les résidents du secteur méritent, selon lui, un soutien additionnel.

Le peintre craint que le quartier historique perde son authenticité et sa richesse culturelle.

Je voulais faire en sorte que le vieux Trois-Rivières, la rue des Ursulines, soient comme la rue Saint-Paul à Montréal, ou la rue Saint-Jean à Québec, qu’il y ait une vitalité culturelle , raconte l’artiste.

Le responsable des relations publiques et porte-parole à la Ville de Trois-Rivières, Guillaume Cholette-Janson, affirme que la Ville a pourtant baissé le taux de taxe en réponse à la hausse de la valeur des bâtiments pour équilibrer le fardeau fiscal des citoyens.

Il ajoute que le vieux Trois-Rivières n’est pas laissé pour compte, au contraire. Un plan d’implantation et d’intégration architectural (PIIA) est mis en place au centre-ville pour encourager les gens à entretenir leur résidence avec des crédits de taxes, selon le porte-parole.

Avec les informations de Jacob Côté