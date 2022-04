Saint-Donat : il était une fois une montagne, un maire, des résidents et un promoteur

Le lundi 11 avril à Saint-Donat, c’est salle comble à la réunion du conseil municipal. Le maire Joé Deslauriers déclare : « Il y a beaucoup de monde ce soir [...] Merci d’être là. On peut dire que la démocratie s’exerce et on va vous écouter. »

Écoutés, peut-être, mais certainement pas entendus, selon plusieurs citoyens qui dénoncent le manque de transparence de la Municipalité en lien avec l’approbation d’un projet récréotouristique dans une zone résidentielle.

Ce soir-là, ils étaient nombreux à vouloir prendre la parole pour exprimer leurs inquiétudes et leur mécontentement.

Ils déplorent de voir que la Municipalité permet à un promoteur, propriétaire d’une terre de plus de 10 millions de pieds carrés, la construction de deux projets qui, selon les résidents, ont le potentiel de nuire à des milieux humides, à des marécages, mais aussi aux hirondelles de rivage, qui font leurs nids sur ce terrain, et aux canards du lac Archambault.

Jean-Philippe Cloutier, comme de nombreux résidents, dénonce surtout un grand manque de transparence de la Municipalité. Il affirme que la Ville tente de faire avaler à la population un grand projet par petites bouchées à la fois. Une façon de le faire adopter plus facilement, selon lui.

« On a l’impression d’être mis devant des faits accomplis sans être consultés. On n’est pas forcément contre le projet, on est contre la gestion de la Ville et son manque de transparence. » — Une citation de Jean-Philippe Cloutier, résident de Saint-Donat

Jean-Philippe Cloutier habite à moins d’un kilomètre du terrain acheté par le promoteur du projet, Kevin Richer. Il craint aussi la pollution lumineuse que pourrait générer l'arrivée de plus de touristes aux abords du lac Archambault.

Dans une pétition lancée par le collectif Action citoyenne Saint-Donat, signée par plus de 5500 personnes, on peut lire que la Municipalité n'a mis en place aucune mesure de transparence ou de consultation de la population visant à assurer l’acceptabilité sociale de ce mégaprojet . Ce que dénonce fermement le maire de la Ville, Joé Deslauriers. Selon lui, le conseil municipal a été très transparent en présentant le projet en bonne et due forme pendant une de ses séances.

Le maire de Saint-Donat, Joé Deslauriers Photo : Radio-Canada / Élisa Serret

Malgré une salle comble de résidents inquiets et une pétition qui a récolté des milliers de signatures, le conseil municipal a voté en faveur du projet. Le maire et son équipe auraient pu, comme le permet l’usage conditionnel, mettre au moins des conditions à l’approbation pour garantir une plus grande protection de la nature, d'après certains citoyens.

Mais le maire persiste et signe. Il pense que l’information a mal circulé et que les prétentions de la pétition sont mensongères. Selon lui, toute l’information était disponible et le conseil municipal avait les coudées franches pour approuver le projet.

Projet de la montagne Noire Photo : Radio-Canada / Élisa Serret

Le projet

Sur l’immense terrain, à flanc de montagne, des camions 10 roues défilent les uns après les autres. Puis, un bouteur sur chenilles balaye sa pelle sur le gravier fraîchement déposé. Kevin Richer nous explique qu’il est en train de faire construire sur son terrain une route de plus d’un kilomètre de long qui pourra desservir les 38 chalets qu’il veut construire.

Ces 38 unités, destinées à être vendues, font partie de la première phase de son grand projet. La Municipalité lui a autorisé ce lotissement il y a deux ans dans le cadre d'un projet intégré. Il devra cependant demander une autorisation pour chacun des chalets, ce qu’il compte faire au fur et à mesure de la construction. À cela s'ajoute l’accès à un clubhouse qui comprend une piscine, un jacuzzi, un sauna sec et un gymnase d'entraînement.

Kevin Richer souhaite, maintenant, construire un complexe hôtelier composé de huit cabines de location à court terme, pour lesquelles il a obtenu un usage conditionnel par la Municipalité le mois dernier.

Sur le site Internet du promoteur, www.montagnenoire.com, on signale également la présence d’un complexe hôtelier et d’un spa avec la mention projet en développement .

La montagne Noire au bout du lac Archambault Photo : Radio-Canada / Élisa Serret

La montagne Noire, un attrait touristique important

Selon le maire, de 50 000 à 100 000 randonneurs par année viennent profiter de la forêt luxuriante de la montagne Noire.

Une montagne tristement connue pour avoir été le théâtre de l'écrasement du Liberator Harry en 1943, lors duquel 24 militaires canadiens ont perdu la vie.

Durant la saison estivale, le chemin Régimbald est bondé de véhicules de randonneurs qui partent à l’aventure.

En vertu des exigences de la contribution aux fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, le promoteur a décidé de céder une partie de son terrain à la Ville, pour qu’elle puisse construire un autre stationnement qui donne accès à la montagne Noire, le stationnement P2.

Le nouveau stationnement aide à rendre le chemin Régimbald plus sécuritaire, argue le maire.

Justin Bulota, résident de Saint-Donat, s'oppose au projet immobilier. Photo : Radio-Canada / Élisa Serret

Mais des résidents du secteur y voient un partenariat problématique. La Municipalité est en quelque sorte juge et partie dans ce dossier-là, parce qu'ils ont un intérêt avec le P2. Idem pour l'accès à la montagne Noire , explique Daniel Bulota, un résident du secteur.

« On donne un accès à la montagne Noire par le stationnement P2, et le promoteur, lui, est aux premières loges. On passe par son projet pour aller à la montagne Noire. Il s'approprie un des joyaux de Saint-Donat qu'est la montagne Noire pour son bénéfice corporatif. » — Une citation de Justin Bulota, résident de Saint-Donat

Un déchargement de sable qui inquiète

Les citoyens se demandent si la Ville s’assure que la construction du projet respecte toutes les lois et tous les règlements mis en place pour protéger les milieux humides présents sur le terrain de Kevin Richer et le lac Archambault.

Selon le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), tous les travaux réalisés dans des milieux humides et hydriques sont soumis à une autorisation ministérielle en vertu du 4e paragraphe du 1er alinéa de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE).

Kevin Richer, promoteur du projet de la montagne Noire Photo : Radio-Canada / Élisa Serret

Toutefois, certains travaux pourraient être exemptés d'une autorisation si leurs impacts étaient négligeables.

Le promoteur, Kevin Richer, certifie avoir pris toutes les mesures pour protéger les milieux humides sur son terrain. On y trouve d’ailleurs le deuxième des grands bassins versants du lac Archambault.

Kevin Richer assure que, s’il a besoin d’une autorisation gouvernementale, il suivra les règles à la lettre.

Mais des citoyens ont rapporté, dans une séance du conseil municipal, qu’un déchargement de sable a été effectué dans un milieu humide situé sur le terrain de Kevin Richer. La Ville a même confirmé le fait. Le MELCC précise qu’il a reçu une plainte à ce sujet et qu’une inspection sera faite en temps et lieu.

Un des terrains réservés au projet de la montagne Noire. Photo : Radio-Canada / Élisa Serret

Une espèce protégée

Une autre critique formulée par les opposants au développement est que le projet prévoit de la construction à proximité d’un site de nidification de l’hirondelle de rivage, une espèce protégée au Canada.

En effet, en vertu du Règlement sur les oiseaux migrateurs (ROM) et de la Loi sur les espèces en péril (LEP), il est interdit de détruire des nids actifs d’hirondelles de rivage.

Jointe par Radio-Canada, une porte-parole d’Environnement Canada nous a renvoyées au dépliant destiné aux exploitants de sablières et de gravières. Ce document donne la marche à suivre avant d’entreprendre des travaux, pendant et après la saison de nidification de l’hirondelle de rivage. On peut y lire notamment : Dans les zones qui seront exploitées durant la période de nidification : profilez vos falaises et tas de terre/agrégats avec une pente inférieure à 70 degrés.

Le promoteur, sur recommandation d’Environnement Canada, souhaite ainsi les éloigner en construisant des pentes à 45 degrés, avant l’arrivée des hirondelles, pour éviter la nidification dans le secteur.

Pierre Drapeau, directeur du Centre d’étude de la forêt, s’explique mal la recommandation d’Environnement Canada : Ça paraît un peu curieux de proposer une telle mesure. C’est étonnant qu’on envoie une approche de mesure de compensation quand l’habitat comme tel est là et va être affecté par des travaux d’aménagement , explique-t-il.

Cadre trop laxiste

L’avocat Philippe Biuzzi, du Centre québécois du droit de l’environnement, qui a été contacté par les citoyens de Saint-Donat, considère que le projet est conforme à la réglementation municipale. Mais il précise que ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne menace pas la biodiversité.

« Le cadre d'aménagement est trop laxiste, permettant ainsi à des municipalités d’approuver des projets dans des milieux naturels à l'extérieur des périmètres d'urbanisation. » — Une citation de Philippe Biuzzi, avocat au Centre de droit de l’environnement du Québec

L’avocat précise que le promoteur pourrait, en fonction des ouvrages, interventions ou travaux prévus dans le milieu humide, avoir à obtenir une autorisation du ministre de l’Environnement ou à produire une déclaration de conformité.

« Ce qui est malheureux, c'est que le milieu humide visé est essentiel à la qualité de l'eau et à la biodiversité du lac Archambault. » — Une citation de Philippe Biuzzi, avocat au Centre québécois du droit de l’environnement

Quant au zonage actuel, précise-t-il, il ouvre la voie au développement de la majeure partie de la montagne Noire. Ce qui est difficile à concevoir pour les citoyens, c'est que le zonage actuel permet le développement de la grande majorité de la montagne Noire. C'est une montagne que les citoyens fréquentent depuis longtemps et à laquelle ils sont attachés. Le projet qui inquiète actuellement les citoyens n'est probablement pas le dernier à cet endroit qui, faut-il le rappeler, est à l'extérieur du périmètre d'urbanisation. C'est un problème que l'on retrouve souvent dans les outils de planification des municipalités de Lanaudière et des Laurentides. Quand les citoyens prennent conscience des milieux naturels que ces outils de planification permettent de développer, ils sont scandalisés.

Saint-Donat : Parc naturel habité

En 2016, la Ville de Saint-Donat avait obtenu la certification Parc naturel habité , une première pour une municipalité du Canada. Afin d'obtenir cette reconnaissance, le conseil municipal a adopté en 2015 une charte dans laquelle la Municipalité s'engageait notamment à demeurer un milieu où le patrimoine naturel [est] protégé .

Daniel Dupont est résident de Saint-Donat. Photo : Radio-Canada / Élisa Serret

On se dit "Parc naturel habité", on attire la clientèle avec un slogan, mais on fait une fausse représentation, constate Daniel Dupont, retraité résident de Saint-Donat. On approuve un usage commercial sur des terrains qui sont fragiles.

Daniel Dupont croit qu’en autorisant le projet, on vient de faire une cicatrice permanente à un joyau de la région.