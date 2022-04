Y a-t-il trop de membres au comité exécutif de la Ville de Québec?

La décision du maire de Québec d'intégrer au comité exécutif le nouveau venu dans son équipe pourrait causer un problème mathématique.

Le conseiller du district de Saint-Rodrigue a annoncé cette semaine qu'il quittait l'opposition officielle pour se joindre au parti du maire. Bruno Marchand a déjà annoncé que la recrue fera son entrée au comité exécutif. On va lui conférer des tâches, mais tout cela reste à préciser , a-t-il annoncé lors d'un point de presse, vendredi.

Avec l'ajout de Claude Lavoie, le comité exécutif est maintenant composé de 12 membres. Il s'agit du maire, des neuf conseillers de son équipe et des deux membres associés.

Le conseiller municipal, Claude Lavoie, devient membre de Québec forte et fière. Photo : Ville de Québec

Les membres associés sont Véronique Dallaire, de Québec d'Abord, et Jean-François Gosselin, de Québec 21. Ils ont des responsabilités limitées au sein du comité exécutif. Ils n'y siègent que lorsque leurs dossiers sont à l'ordre du jour.

Or, la charte de la Ville de Québec indique qu'il ne peut y avoir que onze membres au maximum au sein du comité, qu'il soit membre à part entière ou associé.

« Le nombre total de conseillers associés et de membres du comité exécutif ne peut être supérieur à 11. » — Une citation de Charte de la Ville de Québec, Chapitre II

Après le point de presse, le maire de Québec est revenu s'adresser aux journalistes pour confirmer qu'il y avait un imbroglio au niveau du règlement. L'administration Marchand estime qu'il y a de la place pour Claude Lavoie au comité exécutif puisqu'il ne faut pas compter le maire comme un membre du comité exécutif.

Deux interprétations

Cette interprétation du règlement est présentement étudiée par le greffier de la Ville. S'il rejette la version du maire, il y aura effectivement une personne de trop au comité exécutif.

Bruno Marchand a déjà fait savoir que s'il doit remercier un des membres, ce sera l'un ou l'autre des membres associés. Il n'a pas voulu dire lequel des deux serait sacrifié.

Mise en garde

Une éventualité qui fait grincer des dents le chef de l'opposition officielle, Claude Villeneuve. Le maire est membre du comité exécutif, c'est indéniable , a-t-il affirmé sans détour.

Il estime que dans tous les cas, sa collègue, Véronique Dallaire, doit demeurer au sein du comité exécutif. Elle est responsable de l'accessibilité universelle, une cause qui lui tient à cœur. Je l'invite à bien réfléchir , a-t-il lancé au maire Marchand.

Le chef de Québec d'abord, Claude Villeneuve, défend sa collègue Véronique Dallaire qui siège au comité exécutif comme membre associée. Photo : Radio-Canada / Steve Breton

Claude Villeneuve s'étonne de l'improvisation dont fait preuve Québec forte et fière. On promet des affaires au monde et on vérifie après si ça se peut , a-t-il déclaré.

Collaboration

Le maire reconnaît que la constitution du comité exécutif a beaucoup changé depuis novembre. Bruno Marchand avait dû aller piger dans les rangs des oppositions pour pouvoir partager les tâches. C'était aussi par souci de collaborer avec les autres formations. Il ne veut pas dire que son modèle a ses limites.

Le chef de l'opposition officielle remet en question le véritable désir du maire de collaborer. C'est sûr que si on se rend compte que la collaboration c'était juste une question de rapport de force et une question de s'acheter du temps, ça va aussi nous donner une indication sur la façon de faire de la politique de Bruno Marchand.

Le greffier de la Ville devrait trancher la question lundi.