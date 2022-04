Accro Vélo poursuit le développement de sentiers à la Forêt récréative de Val-d’Or

Le club Accro Vélo obtient plus de 68 000 $ pour développer de nouveaux sentiers de vélo de montagne à la Forêt récréative de Val-d’Or.

L’argent provient du programme d’aide financière pour les sentiers et les sites de pratiques d’activités de plein air, une enveloppe confirmée aujourd’hui par le ministre régional Pierre Dufour.

Accro Vélo pourra ainsi développer un nouveau sentier pour débutants et un autre pour intermédiaires, d’une longueur de 2 kilomètres chacun.

On répond à un besoin grandissant pour nos jeunes, alors que nous sommes passés de 80 à 130 inscriptions cette année, souligne le président du club, Hendrix McFadden-Gingras. On veut aussi répondre aux besoins des différents calibres dans notre groupe, mais aussi pour la population en général. On est très fiers de l’offre que l’on propose.

Avec l’effervescence pour nos cours de jeunes, on a ressenti le besoin d’avoir un sentier pour eux à proximité du chalet, ce qu’on n’était pas en mesure d’offrir, ajoute Maxime Laflamme, bénévole au sein du club Accro Vélo. Le sentier intermédiaire va aussi nous donner un nouvel accès au cœur de notre réseau. On va offrir un dénivelé intéressant et différentes constructions en bois. Ça risque d’être très intéressant.

Le club Accro Vélo a développé près de 30 kilomètres de sentiers étroits de vélo de montagne à la Forêt récréative depuis 2005.