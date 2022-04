Samantha Belliveau déjà prête à défendre son record de femme forte

Il y a des dimanches matins qui sont plus difficiles, mais plus stimulants que d'autres. Samantha Belliveau en sait quelque chose. À sa première compétition professionnelle de femme forte sur la scène internationale, l'Acadienne originaire de Saint-Antoine, au Nouveau-Brunswick, a battu un record mondial .

Sérieusement, je suis encore sous le choc , lance l'athlète, âgée de 29 ans, de sa résidence à Thunder Bay, dans le nord de l'Ontario. Elle se prépare déjà pour ses prochaines compétitions. Pas question de s'asseoir sur ses lauriers!

Dimanche, Samantha Belliveau a soulevé un haltère de 183,4 livres, avec un seul bras, lors de la compétition de femmes fortes Clash on the Coast, à Hilton Head, en Caroline du Sud.

Elle a battu l'ancienne marque par 3,4 livres, toutes catégories confondues. Dans sa division des poids moyens, le record était de 165 livres. Un record qu'elle a pulvérisé haut la main.

C'est très le fun de voir (le résultat du travail) durant la dernière année pour établir ce record , souligne-t-elle.

Après avoir établi le record, Samantha Belliveau était très heureuse. Elle a sauté dans les bras de son conjoint, Maxime Boudreault. Photo : Samantha Belliveau / Facebook

Samantha Belliveau, après avoir explosé de joie, a dû se ressaisir rapidement, car l'épreuve d'épaulé-jeté à un seul bras n'était que la première de cinq autres qui se déroulaient dans la journée.

À la fin de la journée, elle a décroché la médaille d'argent du concours général.

« Je suis une p'tite fille de Saint-Antoine, avec une population de 1000 personnes. Je ne pensais jamais qu'il y avait des gros rêves comme cela pour moi. » — Une citation de Samantha Belliveau

Un parcours cahoteux

Les deux dernières années n'ont pas été de tout repos pour l'athlète. Elle voulait développer sa force physique, elle a aussi fini par travailler sur sa force de caractère et sur les muscles mentaux.

J'ai participé des compétitions (amateures), mais ça n'avait pas bien été , se souvient-elle.

Puis, l'année suivante, l'athlète a subi une grave blessure lors d'un entraînement.

Cette blessure, c'était grave : je ne pouvais pas marcher pour une couple de semaines. J'avais une blessure au pelvis et à des vertèbres. Alors, j'ai dû rebâtir absolument tout.

Il y a eu beaucoup d'efforts mis sur la technique. Car, dans ce sport, la réussite ne s'improvise pas.

J'avais encore idée que le record était à moi un jour , dit-elle en souriant. Mission accomplie, pourrait-elle ajouter.

À Thunder Bay, en Ontario, elle est co-propriétaire d'un centre d'entraînement avec son conjoint, le Franco-Ontarien, Maxime Boudreault depuis trois ans.

Maxime Boudreault et Samantha Beliveau, dans leur gymnase, entraînent maintenant des Ontariens à marcher dans leurs traces. Photo : Radio-Canada / Marc Doucette

Samantha a déjà les yeux rivés vers les compétitions suivantes, dont une qui se déroulera au mois d'août. Cette période lui a permis d'en apprendre beaucoup sur elle et sur le sport en général. Et même sur la vie!

Il faut pousser à travers les pires moments , souligne-t-elle. Puis, c'est là que tes buts vont venir plus proches et (devenir) plus précieux.

Elle reconnaît que la motivation n'est pas toujours au rendez-vous.

« C'est le fun de juste pouvoir savoir que je fais les bonnes choses dans la bonne direction, puis que malgré les soirées qui sont plates, parfois, ça vaut la peine. » — Une citation de Samantha Belliveau

Comme quoi, pour elle, le travail accompli est tout aussi important que le résultat obtenu.