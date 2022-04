Première rencontre fructueuse entre les mairesses de Gatineau et de Montréal

Une première rencontre a eu lieu vendredi entre la mairesse de Gatineau, France Bélisle et son homologue à Montréal, Valérie Plante. Une multitude de sujets ont été abordés et la mairesse compte déjà y retourner pour en apprendre davantage, notamment sur la gestion de l'itinérance.

Après trois jours à Québec, la mairesse de Gatineau, France Bélisle s'est arrêtée à Montréal le temps d'une journée afin d'y faire d'autres rencontres, dont la mairesse de la métropole. C'était la première fois qu'elles se rencontraient dans un cadre officiel, après s'être croisées à quelques reprises dans des événements.

Elles ont discuté d'enjeux partagés par les deux villes. Le dossier de l'itinérance a notamment retenu l'attention.

On a parlé entre autres de la question de l'itinérance, on a parlé de la question de l'habitation, du transport, des changements climatiques, des sujets sur lesquels, comme administration, on travaille depuis plusieurs années , a énuméré Valérie Plante.

C'était un partage d'idées, un partage d'expertise également parce qu'on est là depuis plus longtemps, donc on a des éléments qu'on a accumulés, des idées, des projets , a-t-elle fait valoir en entrevue.

Les mairesses France Bélisle et Valérie Plante ont fait connaissance à Montréal, ce vendredi. Photo : Radio-Canada / Rémi Authier

De son côté, la mairesse de Gatineau dresse un bilan positif de sa tournée et se dit enchantée des rencontres qu'elle a faites au cours des derniers jours.

Mme Bélisle a rencontré son homologue de Québec ainsi que le ministre de la Santé plus tôt cette semaine. En plus de tisser des liens avec des acteurs politiques importants, ces rencontres ont permis de faire avancer plusieurs dossiers, selon la mairesse.

Si on a réussi à convaincre le ministre Dubé de considérer encore plus le Centre-Ville, moi je pense que c'est un bon livrable , a d'ailleurs fait remarquer Mme Bélisle.

Au-delà des dossiers qui ont retenu l'attention, la mairesse a indiqué que des discussions ont aussi eu lieu quant au plan climat de la ville de Gatineau.

« On est très ambitieux sur les millions dont on a besoin. » — Une citation de France Bélisle, mairesse de Gatineau

« Si on a convaincu les gens du ministère de l'Environnement, avec qui ont a échangé, d'accueillir le plan climat de la ville de Gatineau dans quelques semaines, je pense qu'on a atteint aussi un objectif », a conclu la mairesse de Gatineau.

France Bélisle souhaite organiser un nouveau voyage à Montréal avec une délégation composée de représentants de Gatineau afin de rencontrer des acteurs clés du secteur de l'itinérance.

Avec les informations de Rémi Authier