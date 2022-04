Québec appuie la phase 2 du développement du Mont-Bell à Senneterre.

Le ministre régional et député d’Abitibi-Est Pierre Dufour a annoncé vendredi une aide de 119 406 $ au nom de sa collègue Isabelle Charest, ministre déléguée à l’Éducation et à la Condition féminine. Cette subvention provient du Programme d’aide financière pour les sentiers et les sites de pratique d’activités de plein air.

L’investissement qui totalise 150 000 $ sera complété par la Ville de Senneterre et Senneterre à pied, organisme porteur du dossier. Cette phase 2 consiste à ajouter un sentier de 5 kilomètres aux 25 kilomètres développés ces dernières années pour donner un accès à la montagne durant l’été. L’hiver, les sentiers peuvent servir à la raquette.

Les sentiers du Mont-Bell sont utilisés l'hiver pour le ski de fond et la raquette, puis la marche, la course à pied et le vélo de montagne l'été. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Avec cette phase 2, on veut continuer, partir du sommet et aller jusqu’à un refuge en forêt, qui est un refuge accessible juste en hiver. Donc on pourra aller en forêt jusque-là, soit à pied, à la course ou à vélo de montagne, et pouvoir revenir avec le point le plus bas. Avec ça, on ouvre vraiment la montagne au complet, le point le plus haut et le point le plus bas, en boucle , fait valoir Éric Allaire, président de Senneterre à pied.

Éric Allaire, président de Senneterre à pied, au pied du Mont-Bell. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Pour toute la région

La phase 1, réalisée dans les deux dernières années, a permis de développer un sentier pour monter au sommet de la montagne, puis deux descentes. Une pump track et une place d’habileté ainsi qu’un poste d’accueil pour la location de vélos de montagne ont été aménagés. L’an dernier, le Mont-Bell a pu accueillir pour la première fois une étape de la Coupe du Nord, ce qu’elle répétera le 14 août.

Pour le ministre Pierre Dufour, ce type d’investissement profite à toute la région.

C’est fait par un entrepreneur professionnel, qui fait des sentiers identiques à ça à Bromont, à Orford, donc vraiment, on va avoir une installation compétente pour le milieu de Senneterre. Mais au-delà de Senneterre, c’est toute la région qui en bénéficie. Il peut y avoir des compétitions de vélo de montagne provinciales, régionales, etc. Je pense que c’est vraiment intéressant pour l'ensemble de la communauté d’avoir ce type d’infrastructures qui s'établit ici à Senneterre , fait-il valoir.

Le ministre régional et député d'Abitibi-Est Pierre Dufour, au pied du Mont-Bell, à Senneterre. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Du tourisme de plein air

D’autres aménagements, dont une station d’entretien de vélos, sont prévus cet été. On prévoit aussi installer un poste de remplissage de gourdes d’eau ainsi que des aires de repos à des endroits stratégiques. L’objectif de la Ville de Senneterre est d’encourager les saines habitudes de vie avec le développement du Mont-Bell, mais aussi de se positionner au niveau du tourisme de plein air.

Le ministre régional Pierre Dufour a profité de l'occasion pour remettre un chèque de 500 $ provenant de son enveloppe discrétionnaire à Éric Allaire et Gilles Fournier, de Senneterre à pied. Photo : Gracieuseté