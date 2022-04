Hockey : la fièvre des séries s’empare des restaurateurs de l’Alberta

Après deux ans de pandémie de COVID-19, et deux ans sans voir leurs équipes de la Ligue nationale de hockey être toutes deux dans les séries éliminatoires, les restaurateurs de l’Alberta espèrent profiter de la manne du hockey de cet événement pour renflouer leurs coffres.

Chaque fois que les Oilers sont en séries éliminatoires, mon chiffre [d'affaires] double pour le mois , raconte Glenn Juhnke, le propriétaire de l’Uncle Glenn's Eatery & Sports Pub, à Edmonton, depuis 35 ans.

Pour lui, une joute de hockey pendant les séries signifie appeler du personnel supplémentaire et une salle comble. C’est incroyable comme différence [...] ça peut aller de 50 % à 60 % plus [de clientèle] les jours de matchs.

Le restaurateur souligne l’importance de voir les Oilers d’Edmonton se rendre loin dans cette campagne à la Coupe Stanley. Les temps ont été difficiles [...] nous avons besoin de notre club de hockey.

Ce souhait, il le formule non seulement pour son entreprise, mais aussi pour toute la capitale albertaine. Nous sommes tellement des fans de hockey dans cette ville , affirme-t-il. C’est impossible de décrire ce qui se passe à Edmonton [...] c’est le jour et la nuit.

Le redoux printanier permet d'installer une terrasse extérieure pour assister aux matchs, comme c'est le cas pour le restaurant Uncle Glenn's, à Edmonton. Photo : Courtoisie : Glenn Juhnke

Au sud, même son de cloche : Nous avons besoin des Flames pour rebondir [financièrement] , affirme d’entrée de jeu le directeur général du Bottlescrew Bill's Pub, à Calgary, Geoff Allan.

Il prévoit lui aussi embaucher de nouveaux employés pour répondre à l’appétit des Calgariens pour le hockey. Plus les Flames iront loin [dans les séries] , plus nous allons être occupés.

Cette situation arrive à point nommé pour le directeur du St James Corner, Jeff Beddoes. Les restrictions [sanitaires] ont été levées le premier mars et, soudainement, les Flames jouent aussi bien qu’ils ont fait depuis des années, en plus d'accéder aux séries éliminatoires. C’est fantastique pour les entreprises et la ville en général.

Le St James Corner, à Calgary, est déjà prêt à accueillir les partisans des Flames pour le début des séries éliminatoires en mai. Photo : Radio-Canada / Louise Moquin

L’engouement est déjà au rendez-vous, fait-il savoir. Jeff Beddoes s’attend à voir le restaurant afficher complet pour le coup d’envoi des éliminatoires pour les Flames, la semaine prochaine.

S’il y a une chose dont les trois restaurateurs souhaitent plus que tout, c’est une bataille de l’Alberta. Si les Oilers affrontent les Flames pendant les séries, Glenn Juhnke prédit que toute la province va entrer en éruption .

Regarder les matchs à l'extérieur

Il sera possible d’écouter les matchs à domicile des Oilers d’Edmonton à l’extérieur, dans le ICE district, et en dehors du Saddledome, pour ceux des Flames de Calgary.

Des projections des matchs sur l’écran géant de l’aréna Rogers Place est aussi prévu pour regarder les matchs à l’étranger des Oilers. Les billets coûteront 5 $ chacun.

La police d’Edmonton a envoyé un communiqué, vendredi, pour indiquer que les citoyens peuvent s'attendre à ce que la police soit très visible autour de l’aréna Rogers Place, du Ice District et des zones de divertissement de l'avenue Jasper et de l'avenue Whyte lors des jours de matchs ou autre événement connexe.

Le Service de police de Calgary présentera ses préparatifs en lien avec les séries au cours de la semaine prochaine.

Avec les informations de Marc-Antoine Leblanc