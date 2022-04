Un populaire bar gai dans l’ouest de Toronto souffle ses 30 bougies

Paul Mena – qui a remporté le premier concours Miss El Convento Rico en 1992-1993 en tant que son alter ego Nicole Batista – affirme qu’il se sentait à l’abri des jugements et des insultes homophobes à l’intérieur du bar.

Ouvrir un club gai dans ce quartier, ce n’était pas accepté à l’époque. Nous étions entourés des communautés italienne et portugaise très religieuses et conservatrices , se rappelle la drag queen, l’une des premières à se produire dans le nouvel établissement.

Il fallait un peu se cacher. C’était tabou.

La fondatrice Maritza Yumbla affirme que son bar a même été la cible d’attaques à caractère homophobe à quelques reprises. On nous lançait des oeufs et des tomates , affirme la propriétaire, qui croit toujours qu’il s’agissait d’un manque de sensibilisation à l’époque.

El Convento Rico signifie le couvent riche en espagnol, la langue maternelle de la femme d’affaires, qui rêvait en fait de devenir religieuse lorsqu’elle était jeune. À l’âge de 27 ans, elle est devenue en quelque sorte la mère supérieure de son propre couvent.

Mon objectif était de m’assurer que tous les gens qui nous visitent puissent être eux-mêmes et qu’ils fassent partie de notre grande famille , dit-elle.

Mikael Melo fréquente régulièrement El Convento Rico. Le natif de Cambridge, en Ontario, dont les deux parents sont portugais, affirme que la boîte de nuit l’a aidé à découvrir son identité sexuelle.

Surtout pour les jeunes issus de communautés immigrantes, qui n’ont peut-être jamais fréquenté d’espaces queers, c’est un si bel endroit pour rencontrer des gens qui vivent un peu la même situation , affirme-t-il.

Mikael Melo aime que le bar torontois attire une clientèle aussi diversifiée, tout comme ses artistes sur scène. Il nous faut plus d’espaces queers et pas seulement dans le village gai [sur la rue Church] , dit-il.

Jason Pelletier, qui incarne la drag queen Jezebel Bardot, assure l'animation des soirées au El Convento Rico depuis quelques années.

On voit évidemment la communauté latino très présente ici, c'est un club latino, mais tout le monde est représenté ici. Il y a une grande communauté sikhe aussi qui vient nous encourager, participer à nos spectacles , affirme-t-il.

C'est très diversifié comme clientèle et c'est beau à voir.

Les restrictions sanitaires ont entraîné la fermeture de nombreux bars queer ces dernières années à Toronto, particulièrement dans l’ouest de la ville.

« On a perdu ici The Beaver, on a perdu The Henhouse, on a perdu Round. C'est vraiment triste, alors c'est tellement spécial et important d'avoir un espace comme El Convento Rico, maintenant plus que jamais. »