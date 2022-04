Un seul navire à la traverse Tadoussac–Baie-Sainte-Catherine à partir du 4 mai

Le service de traversier entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine se fera à un seul navire à partir du 4 mai, indique la Société des Traversiers du Québec (STQ). Cette modification apportée au service est due au prolongement de l’arrêt technique annuel du NM Alexandrina-Chalifoux et du début de l’arrêt technique du NM Armand-Imbeau II, et ce, à la même date.