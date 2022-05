Le chef du Parti libéral de la Colombie-Britannique est élu dans Vancouver–Quilchena

Le chef du Parti libéral de la Colombie-Britannique, Kevin Falcon a remporté l'élection partielle qui se déroulait samedi dans la circonscription de Vancouver–Quilchena et redevient député à l'Assemblée législative de la province.

Kevin Falcon, 59 ans, a occupé plusieurs postes de ministres en Colombie-Britannique, notamment comme ministre des Finances et vice-premier ministre de la province, avant de se retirer de la politique en 2013.

À la suite du dépouillement de l'ensemble des boîtes de scrutin, Kevin Falcon a recueilli 58,61 % des voix exprimées, loin devant la candidate néo-démocrate Jeanette Ashe (24,48 %), la candidate du Parti vert Wendy Hayko (9,69 %), le candidat conservateur Dallas Brodie (6,6 %) et Sandra Filosof-Schipper, du Parti libertarien (0,62 %).

Votes récoltés par les candidats Kevin Falcon (Parti libéral) : 6200

Jeanette Ashe (NPD) : 2590

Wendy Hayko (Parti vert) : 1025

Dallas Brodie (Parti conservateur) : 698

Sandra Filosof-Schipper : 66

Source : Elections BC

Kevin Falcon a représenté la circonscription Surrey-Cloverdale de 2001 à 2012 au sein des gouvernements libéraux de Gordon Campbell et de Christy Clark.

Il a démissionné en 2012, disant vouloir passer plus de temps avec sa famille et ses jeunes enfants. Il est devenu vice-président de la société de développement immobilier et d’investissement Anthem Capital.

Départ d'Andrew Wilkinson

Le siège de Vancouver–Quilchena avait été laissé vacant à la démission de l'ancien chef libéral Andrew Wilkinson. Photo : Radio-Canada / Maggie MacPherson

L'élection complémentaire était nécessaire afin de pourvoir le siège laissé vacant par la démission de l'ancien chef libéral Andrew Wilkinson, le 17 février 2022.

La circonscription de Vancouver–Quilchena est un bastion libéral depuis 1991 et Andrew Wilkinson s'y est facilement fait réélire aux élections de 2020 avec 56 % du vote.

Le Nouveau Parti démocratique détient toujours une majorité des 87 sièges de l'Assemblée législative de la province.

Les prochaines élections générales de la Colombie-Britannique doivent avoir lieu en octobre 2024.