Éric Minoli quitte TFO après une enquête de près d’un an

L'ancien président de TFO, Éric Minoli, n'est plus à l'emploi du diffuseur public franco-ontarien. Après près d'un an, l’enquête indépendante lancée à son sujet dans la foulée d'un reportage de Radio-Canada est finalement conclue.

Les plaignants ont été informés de ses conclusions, qui demeureront confidentielles, et les employés ont été officiellement avisés de son départ.

Éric Minoli était en retrait administratif avec salaire depuis la publication de l'article, en mai 2021.

Radio-Canada avait mis en lumière des allégations de harcèlement de nature physique et sexuelle, d'intimidation, de menaces et de conflits d'intérêts à l'endroit de M. Minoli, incluant des contacts physiques non désirés. Vingt-six employés et ex-employés s’étaient confiés sous le couvert de l'anonymat.

« Le conseil d'administration de GMTFOGroupe média TFO annonce le départ d'Éric Minoli. Monsieur Minoli est à l'emploi de TFO depuis 2004 et il a, entre autres, occupé les postes de directeur général des opérations, vice-président et chef des opérations et vice-président, technologies et optimisation. » — Une citation de Déclaration de TFO

L'enquête de Radio-Canada avait aussi révélé que les agissements reprochés duraient depuis des années, mais aussi que des plaintes graves avaient été déposées contre d'autres membres passés de la haute gestion de TFO.

Notamment, la directrice des ressources humaines, Manuelita Cherizard, qui avait quitté l'organisation quelques mois plus tôt à la suite d'une enquête pour harcèlement psychologique.