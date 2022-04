Un groupe de médecins s’organise afin de mieux traiter l'obésité

Devant un véritable fléau qui s’aggrave, des médecins du Nouveau-Brunswick et du Québec s'unissent pour alerter la communauté médicale sur le besoin d’améliorer la gestion de l’obésité. Ils souhaitent un meilleur accès aux médicaments et une prise en charge multidisciplinaire.

C’est ainsi qu’est né le Regroupement des médecins en obésité de l’est du Canada. Formé jeudi soir au CHUCentre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont, il rassemble pour le moment des médecins de famille, des endocrinologues, des chirurgiens bariatriques et même des infirmières praticiennes pratiquant au Nouveau-Brunswick et au Québec.

S'il existe déjà des organismes qui éduquent sur l'obésité, ces médecins ont voulu créer un groupe à plus petite échelle.

Je crois que c’est important qu’on se réunisse en sous-groupe parce qu’on a différentes réalités de pratique, et ça va nous permettre d’échanger en plus petit groupe avant de se retrouver dans les gros congrès nationaux , précise Séverine Mazur, médecin de famille spécialisée en obésité au Québec et porte-parole désignée du regroupement.

L'obésité, la source de nombreux maux

Il existe de nombreuses barrières dans la prise en charge de cette maladie chronique. Le manque de médecins de famille spécialisés dans le domaine et l’accessibilité aux différents traitements disponibles, notamment les médicaments, sont cités en exemple par des professionnels rencontrés.

En 2018, les provinces en Atlantique comptaient la plus grande proportion de personnes obèses, selon Statistique Canada. Photo : iStock

On fait face à des complications quotidiennes d’obésité. Ça occupe presque toute notre pratique. En tant que médecin de famille, on voit des patients hypertendus, diabétiques plusieurs fois par jour, observe Nadine Roy, médecin de famille qui traite également de patients à la Clinique bariatrique du CHU-Dumont.

Et c’est sans compter la liste en orthopédie qui ne cesse de s’allonger. La majorité des patients qui ont recours à une chirurgie de remplacement de genou souffrent d’un excès de poids, met-elle en lumière.

« On serait vraiment gagnants de traiter l’obésité pour prévenir nombreuses de ces complications-là. » — Une citation de Dre Nadine Roy, médecin de famille spécialisée en obésité

Si l’activité physique et l’alimentation font partie de la solution, elles ne suffisent pas, à elles seules, à soigner la maladie.

Élargir l’accessibilité à certains médicaments

Bien souvent, l’ajout d’un traitement pharmacologique est indispensable aux patients pour qu'ils réussissent à préserver leur perte de poids.

Des médicaments utilisés pour soigner la dépression ou le diabète se sont révélés efficaces dans le traitement de personnes obèses. Néanmoins, la plupart des régimes d’assurance ne remboursent pas ces médicaments, même si certains sont indiqués pour l’obésité.

On doit justifier que c’est une maladie, puis des fois ils nous répondent que non, ce n’est pas une maladie, alors que ça peut aider les gens à une perte [de poids] et un maintien , plaide la Dre Séverine Mazur, qui a fondé l’année dernière une clinique conçue pour le traitement de cette maladie. Tout ça il faut que ça change un peu , ajoute-t-elle.

La chirurgie bariatrique – qui consiste à réduire la taille de l'estomac ou des fois, même, à le court-circuiter – est remboursée par les régies d'assurance provinciale. Il s'agit toutefois d'une procédure invasive qui est souvent proposée en dernier recours.

Dans la province, des patients peuvent attendre jusqu'à cinq ans avant de passer sous le bistouri.

Former les médecins dans la gestion de l’obésité

Vendredi, ils étaient environ une dizaine au Centre de médecine de précision du Nouveau-Brunswick, à Moncton, à suivre une formation sur la gestion de l’obésité.

Au CHUCentre hospitalier universitaire -Dumont, la formation a été assurée par deux chirurgiens bariatriques, le Dr Sylvain Beausoleil et la Dre Christelle Thériault, ainsi que la Dre Nadine Roy.

Le Centre de médecine de précision du Nouveau-Brunswick est adjacent au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont. Photo : Radio-Canada / Maya Chebl

Les villes de Moncton et d’Edmonton sont les premières dans le monde à offrir ce programme inusité concocté par un organisme international, l’Académie spécialisée en sciences et en formation continue dans le domaine du diabète et d’obésité.

L’initiative voyagera également dans d’autres pays, comme l’Espagne et le Brésil.

Comme l’explique la Dre Roy, l’objectif de cette formation de cinq jours est d’apprendre comment avoir une conversation avec un patient sans se sentir jugé, le motiver à adopter de saines habitudes de vie et travailler avec une équipe multidisciplinaire pour la prise en charge.

À l’heure actuelle, la plupart des médecins vont gérer les complications sans adresser l’obésité parce qu’ils manquent de formation et de ressources pour le faire , se désole-t-elle.

Au Québec, dans la clinique dirigée par la Dre Séverine Mazur, plusieurs disciplines s’y côtoient. Elle compte entre autres un psychologue, une diététiste et un kinésiologue.

« Ma vision, c’est qu’il y ait une clinique comme ça dans chaque clinique du Québec. » — Une citation de Dre Séverine Mazur, médecin de famille spécialisée en obésité

Au Nouveau-Brunswick, une telle clinique n’existe pas. La Dre Christelle Thériault aimerait que la formation sur l’obésité soit reconnue par le Collège des médecins de famille du Canada, au même titre que la médecine sportive.