Québec ouvre une enquête sur le CHSLD Vigi Reine-Élizabeth

Le CHSLD privé conventionné Vigi Reine-Elizabeth, situé à Montréal, fait l'objet d'une « enquête externe » ordonnée par le ministre de la Santé du Québec depuis mars 2022, révèle un document officiel obtenu par Radio-Canada. Une succession de problèmes survenus depuis la première vague et les dénonciations faites par des familles préoccupent le gouvernement Legault.

« Une enquête administrative a été demandée à la suite de plaintes et de la gestion d’éclosions de COVID-19 », confirme le cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais.

Difficile d'avoir plus de détails de l'entourage de la ministre, car l'enquête n'est pas terminée.

« Nous agissons avec prudence. Nous voulons nous assurer du bien-être des résidents dans tous les milieux de vie au Québec. À ce CHSLD, nous voulons déterminer ce qui pourrait être problématique et mettre en place des solutions, le cas échéant. » — Une citation de Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais

Selon une source au gouvernement, plusieurs plaintes au sujet de ce CHSLD de 150 résidents sont arrivées dans la messagerie électronique de la ministre Blais depuis le début de la pandémie et même dans les derniers mois.

« C'est un établissement reconnu comme problématique, a indiqué cette source au fait du dossier. Les problèmes reviennent toujours, mais rien n'est fait. »

Selon deux autres sources concernées par l'enquête, qui ne peuvent parler en raison des vérifications en cours, les plaintes proviendraient à la fois d'employés et de familles de résidents.

La pénurie de personnel complique la gestion des éclosions

Comme de nombreux CHSLD, le Vigi Reine-Élizabeth a perdu beaucoup de travailleurs depuis le début de la pandémie, notamment des préposés aux bénéficiaires.

En novembre 2021, des familles s'étaient plaintes dans différents médias que le manque de personnel rendait difficile l'administration des soins de base, même alimentaires. Et pour ne rien arranger, une infestation de punaises de lit touchait un étage.

À la même époque, alors qu'une éclosion sévissait, des proches déploraient que les aînés soient enfermés dans leurs chambres au moyen de planches de bois installées dans la moitié inférieure du cadre de porte.

« Les mesures mises en place au cours des éclosions peuvent parfois susciter des questionnements et des réactions de certaines familles », écrit le PDG adjoint de Vigi Santé, Jean Hébert, dans un courriel transmis à Radio-Canada.

« Malgré nos efforts pour établir un dialogue afin de trouver des solutions satisfaisantes, il arrive parfois que des insatisfactions subsistent et que les familles décident de communiquer leur insatisfaction à d’autres paliers. » — Une citation de Jean Hébert, PDG adjoint de Vigi Santé

L'organisation ajoute qu'elle a « entrepris de rencontrer l’ensemble des familles afin de valider leur niveau de satisfaction et de déterminer avec celles-ci les améliorations que nous pourrions apporter à la qualité et à la sécurité de nos soins et services ».

« Quand nous avons des recommandations, nous les mettons en œuvre rapidement afin d’améliorer la qualité et la sécurité des services offerts aux résidents du CHSLD », assure Jean Hébert.

Selon une source bien au fait du dossier, les conditions se seraient effectivement améliorées ces derniers-temps dans l'établissement.

Mis à l'amende par la CNESST en 2020

En mai 2020, le CHSLD Vigi Reine-Élizabeth avait reçu le soutien des Forces armées canadiennes. Dans leur rapport, les militaires avaient fait état d'un manque de personnel médical et de préposés de l'ordre de 30 %.

À l'été 2020, l'établissement a reçu un constat d'infraction de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) pour ne pas avoir corrigé des manquements signalés sur le port des équipements de protection et sur les déplacements entre zones chaudes et froides durant la première vague.

En mars 2021, le Tribunal administratif du travail a notamment déclaré que Vigi Santé ltée « n’a pas déterminé adéquatement les mesures nécessaires à respecter pour éviter le risque de transmission de la COVID-19 lors des pauses et des repas » au CHSLD Vigi Reine-Élizabeth.

Vigi Santé est un regroupement de 15 CHSLD privés conventionnés qui reçoivent du financement du ministère de la Santé et doivent répondre aux mêmes normes que les établissements publics.

L'un d'entre eux, le CHSLD Vigi Mont-Royal, avait retenu l'attention lors de la première vague, alors que 100 % de ses résidents avaient été contaminés par la COVID-19. Le système de ventilation défectueux avait été montré du doigt pour expliquer la propagation fulgurante du virus.