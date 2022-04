Les organismes de transport adapté de la région dénoncent le manque de financement

La deuxième tranche de la subvention du ministère des Transports pour 2021 évaluée à plus 600 000 dollars n'est toujours pas versée.

Et la somme due pour 2022 tarde aussi à être versée, ce qui menace l'offre de service des organismes de la région.

Les organismes dénoncent aussi le manque de communication du ministère à ce sujet.

C'est le même problème partout au Québec [...] On est tous des organismes à but non lucratif, notre argent on en a besoin pour continuer à offrir le service de transport adapté. Rouyn-Noranda, ça représente 128 000 $ à recevoir, Val-d’Or 114 000 $, Amos 108 000 $, Senneterre 61 000 $, La Sarre 125 000 $ Malartic 52 000 $ et Ville-Marie 112 000 $. C’est une grosse somme d'argent qu'on doit porter sur nos épaules , explique le président du conseil d'administration du Transport adapté Rouyn-Noranda, Claude Fortin.

Nous à Rouyn-Noranda, on a réussi à faire une entente avec la Ville pour qu'elle nous fasse une avance, mais ce qu'on trouve plate, c'est que ça fait 5 ans qu'on vit cette difficulté-là et chaque année on est dépendants de cette somme-là , ajoute le responsable.

Le président du conseil d'administration du Transport adapté Rouyn-Noranda, Claude Fortin. Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

Claude Fortin rappelle que la pandémie a eu des effets sur son organisme avec une baisse d'achalandage, des coûts qui augmentent en raison de l'inflation et le manque de main-d’œuvre.

C'est certain que ce qu'on voudrait, c'est que le gouvernement nous donne ce qu'il doit nous donner. Puis qu'il tienne compte de l'indexation. On ne peut pas augmenter les tarifs. Les gens sont déjà pris au cou. Notre clientèle, c'est une clientèle vulnérable qui a besoin du service. Le risque, c'est une diminution des services ou une perte de services. On ne peut pas ne pas payer nos employés. On doit continuer à opérer. Il faut offrir le service. Mais si on offre le service à perte, c'est certain qu'à un moment donné, on va probablement faire un déficit, ce qui n'est pas intéressant , fait-il savoir.

Nous sommes à bout de ressources. On s’interroge maintenant sur la capacité à maintenir les services pour la suite , insiste Claude Fortin qui évoque une instabilité financière des services de transport adaptés dans la région.