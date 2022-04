Des bactéries pour nettoyer l’eau des mines du Yukon

Ce sont des bactéries qui peuvent, disons, [manger] le nitrate [...] et d'une certaine façon le retirent de l'eau dite contaminée , explique Guillaume Nielsen, le Titulaire de la chaire de recherche industrielle en assainissement des mines du nord à l’Université du Yukon. Ces bactéries dénitrifiantes s'attaquent au nitrate pour satisfaire leur besoin en oxygène et le transforment ainsi en azote.

C’est en misant sur ces bactéries que son laboratoire et l’étudiante à la maîtrise Taylor Belansky espèrent pouvoir nettoyer le nitrate qui se trouve en trop grande quantité dans les eaux des mines yukonnaises.

Le nitrate est présent à l’état naturel, mais il peut être trouvé en forte densité dans les mines puisque c’est un résidu des explosifs qui y sont utilisés.

Puisque certaines bactéries se nourrissent de ce nitrate, l'idée du laboratoire de recherche est donc de les développer pour les rendre plus efficaces, et ce malgré les conditions météorologiques difficiles du Nord.

Taylor Belansky et Guillaume Nielsen ont espoir que des bactéries pourront aider à nettoyer le nitrate qui se trouve en plus grande quantité dans les eaux des mines yukonnaises.

Ces petites bébêtes là, elles sont impactées par le froid exactement comme nous. S’il fait trop froid, elles travaillent moins , explique Guillaume Nielsen.

« Les technologies qu’on utilise, qu’on essaye de développer qui repose sur des bactéries nitrifiantes, dénitrifiantes, sulfato-réductrices et plein d’autres, ces technologies sont déjà utilisées et développées dans le Sud, mais elles ne sont pas efficaces ou pas suffisamment étudiées dans le Nord. »

C’est pourquoi Taylor Belansky doit trouver une façon de les développer. Elle a tout d'abord prélevé des échantillons à divers endroits du site de la mine Minto, à environ 240 km au nord-ouest de Whitehorse, pour identifier les bactéries présentes.

En se basant sur des bactéries déjà présentes au Nord, elle s’assure qu’elles soient naturellement plus adaptées à cet environnement que des bactéries déjà utilisées dans le sud du pays.

Elle va les étudier pour optimiser leurs capacités dans un bioréacteur à l'échelle du laboratoire avant de pouvoir un jour les utiliser dans les mines et les laisser travailler par elles-mêmes. C’est en quelque sorte, demander un coup de main à la nature et cette démarche enthousiasme l’étudiante chercheuse.

« On a un problème, que nous avons créé [les humains], et auquel la nature a déjà une réponse. C'est vraiment génial de pouvoir récolter et travailler avec ces bactéries qui utilisent déjà le nitrate à l'état naturel. »