Les femmes autochtones davantage victimes de violence selon une enquête fédérale

Une situation longtemps décriée et maintenant démontrée : les femmes autochtones vivent proportionnellement plus de violence au cours de leur vie que les autres.

C’est ce que concluent deux enquêtes statistiques du gouvernement fédéral menées en 2018 et 2019.

Ces vastes sondages de plus de 45 000 répondants révèlent que près du deux tiers des femmes autochtones au pays (63 %) auraient subi une agression physique ou sexuelle au cours de leur vie.

Une proportion encore plus élevée chez les femmes métisses, dont 65 % auraient été victime d’agression.

Quant aux femmes inuites, l’enquête démontre que 45 % d'entre elles ont subi une forme de violence, soit la même proportion que les femmes non autochtones.

Le contexte socio-économique

Comment expliquer ces données vertigineuses ?

L’enquête souligne la responsabilité du passé colonial de l’État , qui aurait des répercussions sur les communautés et les familles autochtones encore à ce jour. Parmi ces répercussions, le contexte socio-économique plus précaire dans les communautés autochtones serait lié à davantage de violence subie chez les femmes autochtones, d’après l’étude.

L'enquête rapporte que 11 % d'entre elles auraient été sous la responsabilité légale de l’État durant l’enfance, soit cinq fois plus que les allochtones (2,3 %). À l’âge adulte, 81 % de ces anciens enfants de l’État auraient subi une forme d’agression sexuelle ou physique. Selon cette étude, cette donnée démontre le lien direct entre la victimisation des femmes autochtones et le contexte dans lequel elles évoluent.

De plus, toujours selon ce rapport, parmi les autres facteurs de victimisation, l’itinérance et une situation de handicap seraient directement liées à une proportion plus élevée de violence subie.

Une violence conjugale

L’étude démontre par ailleurs que 44 % des femmes autochtones et 48 % des femmes métisses ont été victimes de violence conjugale.

Une proportion jugée considérablement plus élevée que les femmes allochtones (25 %) par les auteurs de l’étude.

La travailleuse sociale Germaine Mckenzie, qui œuvre dans la communauté de Uashat mak Mani-utenam, n’est pas surprise de ces nouvelles données.

Elle estime qu’il est particulièrement difficile pour une femme autochtone de se sortir de ce qu’elle qualifie du cercle de la violence .

Germaine Mckenzie travaille auprès des femmes innues victimes de violence conjugale. Photo : gracieuseté de Germaine Mckenzie

Au début, c’est toujours difficile parce qu’on pense qu’il n’y a plus personne qui va t’aimer. Personne qui va t’accepter dans la communauté. On se victimise beaucoup , explique Mme Mckenzie.

Selon elle, la peur de déstabiliser leur noyau familial au détriment de leurs enfants pousse certaines femmes à rester dans cette situation de violence.

Face à ce constat, elle estime qu'il est du devoir des proches des victimes de dénoncer les comportements violents et d’accompagner les femmes de leur communauté.

Germaine Mckenzie espère qu'au-delà des statistiques, les témoignages de celles qui s’en sont bel et bien sorties permettront d’en inciter d’autres à aller chercher de l’aide.