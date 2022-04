Un fonds attendu pour encourager l’investissement dans les entreprises manitobaines

Les investisseurs potentiels ne savent jamais si les entreprises vont réussir , affirme le cofondateur de Torque Brewing, Adam Olson, qui ajoute que cette nouvelle initiative permettra de les encourager.

M. Olson a lui-même bénéficié du crédit d’impôt pour capital de risque de petites entreprises, d’abord temporaire, qui a été rendu pérenne par le gouvernement en complément de l’annonce du nouveau fonds.

Ce crédit d’impôt permet aux investisseurs de déduire 45 % de leur investissement des impôts, réduisant les pertes potentielles.

Il est prévu que le fonds soit opérationnel plus tard cette année. Celui-ci sera d’abord géré par le Manitoba Technology Accelerator (MTA) qui créera un comité directeur avec des représentants de l’industrie, de la communauté et du gouvernement manitobain.

Le MTAManitoba Technology Accelerator étudiera les intérêts des investisseurs potentiels et tentera de les guider vers les entreprises pertinentes au sein de la province.

Le ministre du Développement économique, de l’Investissement et du Commerce, Cliff Cullen, donne l’exemple du co-fondateur de Skip the Dishes, Andrew Chau. Ce dernier a vendu son entreprise car il n’avait plus les moyens de financer sa croissance, de plus en plus fructueuse.

Le Manitoba représente environ 3,5 % de la population canadienne, mais reçoit seulement 1 % des investissements en capital de risque , explique le secrétaire du conseil de cabinet pour le développement économique, Michael Swistun.

Mais les investisseurs adorent les marchés sous-développés, car ils peuvent y entrer et prendre une place importante , précise M. Swistun.

Selon le secrétaire, ce fonds permettra donc de développer le marché manitobain. Il est temps de cesser de perdre nos entreprises en croissance qui vont alimenter les marchés de Calgary, Toronto et Vancouver.

Michael Swistun affirme que le gouvernement reçoit déjà de nombreuses demandes de renseignements d’investisseurs et d’entrepreneurs intéressés.