Pierre Gervais : travailler pour les Canadiens a été l’honneur de sa vie

Les regards seront tournés vers Pierre Gervais vendredi soir au Centre Bell lors du dernier match de la saison du Tricolore.

Le compteur s’arrêtera à 3113 matchs de saison régulière pour le gérant de l’équipement.

Parce que les voyages de l’équipe devenaient de plus en plus épuisants et qu’il souhaite s’occuper de sa famille, le duel qui opposera le Canadien aux Panthers sera son dernier.

En paix avec sa décision et souriant, comme toujours, le petit gars de la rue Fortin a accepté de dresser le bilan de sa carrière.

Un constat est clair, travailler pour les Canadiens a été l’honneur de sa vie.

« C’est une grande fierté d’avoir fait 35 ans dans la ligue nationale, mais surtout avec les Canadiens de Montréal. De savoir que mon nom apparaît sur 35 plaques d’équipe dans le vestiaire, et ce, pour le restant de la vie, c'est le fun. Avoir mon nom sur la coupe Stanley c'est vraiment quelque chose. Ça aussi c'est pour la vie. Personne ne peut t'enlever ça. » — Une citation de Pierre Gervais, gérant de l’équipement des Canadiens de Montréal

C’est une retraite longuement réfléchie pour celui qui a débuté au bas de l’échelle à remplir des bouteilles d'eau pour les joueurs des Draveurs de Trois-Rivières alors qu’il avait 16 ans.

Une carrière qui le mènera du vieux Colisée jusqu'aux Jeux olympiques de Salt Lake City en 2002. C’est Wayne Gretzky, alors directeur général de l’équipe masculine de hockey, qui lui avait demandé d’être le gérant de l’équipement de cette formation qui remportera la médaille d’or.

Quand Gretzky m'a appelé pour aller à Salt Lake c'est quelque chose que je ne pensais même pas, je n'avais jamais envisagé. J'étais très surpris de son appel, et ensuite d'y être allé et d'avoir gagné une médaille d'or, mais aussi d'être retourné à trois autres olympiques c'est quelque chose honnêtement , s’est remémoré Pierre Gervais.

Les moments marquants de sa carrière

Parmi les grands moments de joie dans sa carrière, Pierre Gervais se souvient de la conquête de 1993, mais aussi de vives déceptions, comme la défaite du Tricolore en finale de la coupe Stanley l’an dernier.

Avoir manqué la coupe, ça tombe dans mes plus grandes déceptions. Quand tu te rends en finale, t'es à ça de gagner. C’est comme quelqu’un qui prend un 6/49 et qui lui manque seulement le dernier chiffre. J'ai été déçu, mais en même temps vu que je l'avais déjà gagné, ça me faisait moins quelque chose que ceux qui ne l'ont jamais gagné , a-t-il raconté.

Il se rappelle cette soirée de la Saint-Jean où le Tricolore a battu Las Vegas pour accéder à la finale. Des moments qui resteront gravés dans sa mémoire à tout jamais.

Oh que j'avais du plaisir! Une chance que nous avions nos masques parce que j'avais un sourire sur mon visage pendant tout ce temps. De voir les vétérans comme Corey Perry, Weber et Price mener les jeunes comme Suzuki et Caufield, c’était tellement beau à voir. J'y goûtais vraiment, car je savais que ma retraite s’en venait. , a confié le futur retraité.

Pierre Gervais a œuvré 44 ans dans le hockey professionnel. Photo : Radio-Canada / JONATHAN ROBERGE

Des joueurs, il en a côtoyé des centaines depuis 1987, année où il a fait le saut avec le grand club à titre d'adjoint à l'équipement. Il s'est hissé parmi les meilleurs grâce à son souci du détail, mais aussi par son respect des joueurs, selon l’ancien attaquant du CH, Steve Bégin.

Il est tellement bon, tellement minutieux. Tous les joueurs l'ont adoré. Ce qui m'a marqué, c'est qu'il était aimé de tout le monde. Gerv, je ne l'ai jamais vu se chicaner avec un joueur. Il leur demandait « c'est ça que tu veux ? C'est beau je vais te faire ça comme ça et ça va être sur la coche , a témoigné Steve Bégin.

C’est au total, 44 ans que le nouveau retraité aura passés dans le hockey professionnel. Notamment avec les Jets et les Canadiens de Sherbrooke dans la Ligue américaine de hockey.

Une carrière qui vient aussi avec son lot d'anecdotes

La plus drôle que j'ai vue c'était Pat Burns. Il était ancien policier et il avait une sorte de poudre invisible qui, dès que ça touchait l'eau ou l'humidité, devenait bleue. C’était comme de l'encre et il en avait mis dans le casque à Patrick Roy avant la pratique. Quand Roy était revenu au banc pour prendre de l’eau, ça dégoûtait bleu sur son visage. J’étais parti à rire! Il était tellement en maudit! , s’est rappelé Pierre Gervais.

Le son de la sirène qui annoncera la fin de la partie de vendredi signifiera aussi la fin d'un chapitre. Le père de quatre enfants, dont deux en bas âge, continuera à être membre de l'organisation, mais dans un autre rôle, moins éreintant.

Dans l’avenir, Pierre Gervais souhaite donner des conférences et écrire un livre. Les joueurs n’ont pas à s’inquiéter, je ne dévoilerai pas leurs secrets. Mais j’aimerais écrire un livre pour montrer l’arrière-scène du hockey comme les blessures, la préparation, etc. , a-t-il expliqué.

Et pour les prochains mois, il compte bien revenir dans sa région plus souvent, notamment à Lac-aux-Sables, là où ses parents sont nés.