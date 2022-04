L’ensablement des ports madelinots s’accélère, le coût du dragage explose

Pêches et Océans Canada note des augmentations significatives des quantités de sédiments retirés dans les havres de l’archipel dans les dernières années.

Le volume global de sédiments extraits a connu une hausse vertigineuse de 65 % entre 2020-2021 et 2022-2023, en excluant les statistiques des ports ayant été dragués une seule fois dans l’intervalle.

Au quai de Millerand, la quantité de sable et de gravier excavée a grimpé de 71 % en deux ans. Du côté de Pointe-Basse, la hausse est de 24 % alors que cette statistique s’élève à 13 % à Grosse-Île.

Évolution de la quantité de sédiments retirés des ports des îles de la Madeleine Évolution de la quantité de sédiments retirés des ports des îles de la Madeleine Havres de pêche Volume pour 2020-2021 (m³) Volume pour 2021-2022 (m³) Volume pour 2022-2023 (m³) Pointe-Basse 8 500 11 800 10 500 Pointe-aux-Loups 2 000 0 500 Île d'Entrée 2 800 2 000 2 500 Millerand 8 200 11 000 14 000 Grosse-Île 4 000 3 500 4 500 Grande-Entrée 0 8 000 10 000 Havre-Aubert 0 4 000 0 Cap-aux-Meules 0 0 3 000 Étang-du-Nord 0 0 0 TOTAL 25 500 40 300 45 000

On observe une augmentation des volumes de dragage. Ça dépend des havres évidemment, mais la tendance générale est vraiment à la hausse et on voit que ça s’accélère d’année en année , affirme le directeur québécois du programme Ports pour petits bateaux de Pêches et Océans Canada, Boussaad Akrour.

« L’ensablement aux îles de la Madeleine, c’est notre enjeu principal en termes de dragage au Québec. » — Une citation de Boussaad Akrour, directeur québécois du programme Ports pour petits bateaux de Pêches et Océans Canada

Les opérations de dragage s'étendent sur plusieurs semaines dans certains ports de pêche madelinots. Photo : Avec l'autorisation de la CTMA

Bien que M. Akrour précise que le phénomène d’ensablement accru s’observe également dans les ports de pêche de la Gaspésie et des Maritimes, il est d’avis que la situation madelinienne est davantage problématique .

Une facture salée et un stress opérationnel

Les coûts des opérations de dragage sont passés de 2,2 millions de dollars en 2019-2020 à 3,3 millions de dollars en 2021-2022.

Bien que le prix des travaux soit fortement influencé par les volumes de sédiments à extraire, Pêches et Océans Canada souligne que d’autres éléments non négligeables entrent dans l’équation, dont la gestion des sédiments contaminés qui nécessitent un traitement particulier.

Les sédiments extraits des ports doivent être transportés par camion. Des milliers de voyages sont nécessaires pour en disposer. Photo : Avec l'autorisation de la CTMA

En plus de faire grimper considérablement la facture, la hausse des volumes de sédiments provoque une course contre la montre pour les équipes responsables du dragage, avant la mise à l’eau des casiers à homard.

Ça a des impacts opérationnels parce qu’avec l’absence de glace, l’ouverture de la pêche est de plus en plus hâtive, mais de l’autre côté, on a de gros volumes de sédiments à extraire , mentionne Boussaad Akrour. Donc, on se retrouve à draguer une plus grosse quantité de sédiments en moins de temps. Ça nous donne un stress en termes opérationnels pour terminer à temps pour le début de la pêche.

Le volume de sédiments qui s'accumule dans les quais madelinots connaît une forte hausse. Photo : Avec l'autorisation de la CTMA

Le dragage complet de tous les havres de pêche madelinots est tout simplement impossible avant le lancement de la saison : les opérations printanières se limitent à libérer le chenal d’entrée du quai pour assurer le passage sécuritaire des bateaux.

Une deuxième phase de dragage, voire une troisième, est par la suite prévue au cours de l’été pour libérer complètement l’intérieur des ports.

Les changements climatiques en cause

Bien qu’il soit encore trop tôt pour comprendre en profondeur le phénomène d’accélération de l’ensablement, le directeur québécois du programme Ports pour petits bateaux indique sans détour que la modification du climat est en cause.

« C’est clair que les changements climatiques contribuent vraiment en grande partie au phénomène, ça touche vraiment aux dynamiques de la sédimentation » — Une citation de Boussaad Akrour, directeur québécois du programme Ports pour petits bateaux de Pêches et Océans Canada

Avant, les glaces étaient vraiment plus épaisses et restaient plus tard au printemps alors que maintenant, les berges sont souvent dénudées face aux vagues et aux tempêtes. Ça crée de l’érosion, donc on a plus de sédimentation qui vient de la terre.

L'érosion des côtes madeliniennes influence les dynamiques sédimentaires (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

M. Akrour souligne également que les phénomènes extrêmes de vent et de tempête sont de plus en plus fréquents et que ceux-ci influencent les dynamiques sédimentaires.

L’orientation des havres par rapport aux courants marins a aussi des impacts , ajoute-t-il.

Une étude en cours à Grande-Entrée

Pêches et Océans Canada a déjà lancé une étude visant à mieux comprendre les phénomènes causant l’augmentation de l’ensablement et les solutions à considérer. C’est le havre de Grande-Entrée qui a été choisi comme site d’étude.

C’est une tendance, on ne peut pas croiser les bras et voir augmenter les volumes et les budgets à n'en plus finir. C’est clair qu’on doit comprendre ce qui se passe d’abord et ensuite chercher des solutions , affirme Boussaad Akrour.

« Ce sont des phénomènes assez spéciaux qu’on doit comprendre pour trouver des solutions à long terme. » — Une citation de Boussaad Akrour, directeur québécois du programme Ports pour petits bateaux de Pêches et Océans Canada

Ce dernier précise qu’une ressource spécialisée dans le domaine va se pencher sur les dynamiques sédimentaires et tenter de cibler les causes à l’aide de statistiques, de relevés et de mesures prises sur le terrain.

On va regarder tout ça pour mieux comprendre d’où ça vient. Ensuite, on pourra songer aux options de solution, que ce soient des solutions d’ingénierie sur la façon de repenser nos havres quand on va les reconstruire en fonction de la sédimentation , explique M. Akrour.

Pêches et Océans a lancé une étude pour mieux documenter le phénomène d'ensablement. Photo : Avec l'autorisation de la CTMA

Le départ de homardiers madelinots est prévu le 7 mai. Pêches et Océans indique que le dragage printanier de tous les havres devrait être achevé à temps, à moins que plusieurs jours de mauvais temps viennent changer la donne.