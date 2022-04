José Louis and the Paradox of Love, de Pierre Kwenders : quand l’amour fait grandir

Fresque ambitieuse sur l’amour et la romance, José Louis and the Paradox of Love constitue le troisième album de Pierre Kwenders. Avec cet opus enregistré aux quatre coins du monde dans cinq langues différentes, le chanteur montréalais d'origine congolaise poursuit son métissage des styles avec une tonne de collaborateurs et collaboratrices comme Win Butler, du groupe Arcade Fire.

Si le titre du nouvel album de Pierre Kwenders est tiré de son vrai nom, José Louis Modabi, ce n’est pas un hasard selon l’artiste qui estime que c’est probablement son œuvre la plus intime.

C’est un album très personnel où je me suis vraiment ouvert et où je suis le plus vulnérable. Je raconte l’histoire de José Louis, certes à travers la voix de Pierre Kwenders, mais c’est bien José Louis qui a vécu toutes ces histoires d’amour et ces expériences , explique l’artiste au téléphone.

D’abord une réflexion sur les contradictions de l’amour, ce nouvel opus est aussi bourré de références au passé, que ce soit à Montréal, à la République démocratique du Congo (RDC) où le chanteur est né, ou dans l’un des nombreux pays qu’il a visités. La question de l’héritage – celui qu’il a reçu et celui qu’il laissera – est encore une fois centrale dans la démarche de l’artiste.

Rappelons que son nom de scène, Pierre Kwenders, est un hommage à son grand-père maternel du même nom. Sur son troisième album, il fait d’autres clins d'œil à sa famille, comme sur Your Dream, qui débute avec un message vocal de sa mère.

C’est un message que ma mère m’a laissé à mes 34 ans. Je voulais écrire une chanson pour elle, parce que, des fois, nos parents ont des doutes sur nos choix dans la vie, ils se questionnent sur qui on est vraiment , explique Kwenders, qui a quitté un confortable travail en comptabilité il y a bientôt six ans pour se consacrer entièrement à sa carrière musicale. À travers cette chanson, j’ai voulu un peu la rassurer et la remercier en même temps pour son amour.

L’amour sous toutes ses formes a fortement influencé ces 13 nouveaux titres. J’ai grandi, j’ai compris beaucoup de choses. Je vais citer James A. Baldwin, qui dit : "Love is a battle, love is a war; love is a growing up". C’est un peu l’amour qui m’a fait grandir , résume le chanteur.

La rumba congolaise comme pillier d'un style éclectique

Depuis son premier album, Le dernier empereur bantou (2014), la rumba congolaise occupe une place importante dans l’univers musical de Pierre Kwenders. C’est toujours le cas sur José Louis and the Paradox of Love.

Le premier simple de l’album, Papa Wemba, est d’ailleurs un hommage à celui qui est surnommé le roi de la rumba congolaise : le chanteur et acteur congolais Papa Wemba. Cet artiste, décédé en 2016, a été une inspiration majeure pour Kwenders, qui depuis tout jeune l’a vu ouvrir les frontières pour les artistes de la RDC.

La rumba congolaise est vraiment l’âme directrice de l’album, c'est vraiment ça qui me berce quand je compose, donc c’est omniprésent dans ce que je fais , explique Kwenders. Mais on entend de tout : du rap, du R’N’B, du jazz.

Ces influences sont tissées entre elles par des sonorités électroniques imaginées par Kwenders et ses acolytes. Que ce soit au niveau de la production, de la musique ou des voix, l’album foisonne de collaborations, la plupart avec des artistes de l’international comme Ngabo, Sônge, anaiis, Babel Bukasa, Uproot Andy et Branko.

Ce qui est important, c’est la collaboration. C’est ce qui nourrit ce que je fais. Je me sentirais un peu isolé en travaillant tout seul, mais travailler avec les autres,m’enrichit , explique Pierre Kwenders.

L’amour ne dort jamais sur le dancefloor

L.E.S. (Liberté Égalité Sagacité), première pièce de l’album qui frôle la barre des 10 minutes, donne le ton de l’album. Pierre Kwenders y scande en boucle le mantra liberté, égalité, sagacité sur une trame électro enivrante signée King Britt. Win Butler et Régine Chassagne, couple cofondateur d’Arcade Fire, y participent respectivement à la voix et aux synthétiseurs.

Pierre Kwenders a croisé son ami Win Butler à La Nouvelle-Orléans, en Louisiane, où Arcade Fire a d’ailleurs enregistré le vidéoclip de son nouvel extrait, The Lightning I, II. C’est l’un des multiples endroits où l’album de Kwenders été enregistré, entre Lisbonne au Portugal, Seattle aux États-Unis, Santiago au Chili et Montréal.

Pierre Kwenders est de retour avec son troisième album, enregistré dans différentes villes en langues française, anglaise, lingala, tshiluba et kikongo. Photo : Bonsound / Kim Yang

Comme les deux premiers opus de Kwenders, José Louis and the Paradox of Love est conçu pour les pistes de danse, tout en dévoilant le côté plus tendre de l’artiste. Les pièces au tempo plus enlevant (Papa Wemba, Coupé, Kilimanjaro) côtoient des chansons plus lentes où l’artiste prend le temps d’installer l’ambiance (Your Dream, Heartbeat).

En parallèle des spectacles de lancement de son album, le 4 mai à Toronto, à la salle The Music Gallery, et le 6 mai à Montréal, au Centre Phi, Pierre Kwenders continue de faire voyager son concept Moonshine un peu partout.