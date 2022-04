Des chercheurs étudient les impacts des travaux de recharge à Pointe-aux-Outardes

Une équipe de chercheurs de l’Université Laval tente de comprendre les impacts des travaux de recharge de la plage de Pointe-aux-Outardes sur l’environnement. Le ministère de la Sécurité publique a mandaté cette équipe d’étudier le site avant et après les travaux afin de créer un protocole standardisé pour tout le Saint-Laurent.

On ne connaît pas les impacts de tels déplacements de sable sur la faune et la flore, explique la professionnelle de recherche à l’Université Laval, Cindy Grant. C’est pourquoi le ministère de la Sécurité publique a mandaté l’équipe du professeur Philippe Archambault, dont Cindy Grant fait partie, afin de faire un portrait biologique à Pointe-aux-Outardes et sur le site historique de la Grave aux Îles-de-la-Madeleine.

En juin 2021, l’équipe de l’Université Laval a réalisé des prélèvements à Pointe-aux-Outardes. Les chercheurs ont recensé 57 espèces d’invertébrés, majoritairement des vers de mer, des petits crustacés et des coquillages.

« Tout cet écosystème-là est dans un équilibre plus ou moins fragile, donc c’est important de le comprendre. » — Une citation de Cindy Grant, professionnelle de recherche à l’Université Laval

Une partie des organismes recueillis sont à la base du réseau trophique, explique l’une des membres de l’équipe de recherche, Cindy Grant. Cela signifie que s’ils ne sont plus là, d’autres espèces comme les poissons et les oiseaux pourraient avoir des ressources plus limitées , ajoute-t-elle.

Elle compare les invertébrés retrouvés dans le sable aux vers de terre dans nos jardins. Ils vont remanier les sédiments et permettre d’apporter l’oxygène plus profondément, ce qui va être favorable à d’autres espèces , raconte la professionnelle de recherche à l’Université Laval.

Après les travaux, le retour à l’équilibre

Un écosystème sera en mesure de retrouver son équilibre après des travaux de recharge de plage, affirme la professionnelle de recherche Cindy Grant. L’une des questions à laquelle son équipe veut répondre, c’est de savoir combien de temps cela prend à un écosystème pour se rétablir après de tels changements. On ne sait pas si ce sera dans un an, deux ans, trois ans , explique-t-elle.

C’est pourquoi les chercheurs seront de retour à Pointe-aux-Outardes chaque année au mois de juin et ce, jusqu'en 2024, pour faire de nouveaux échantillonnages. Le rapport final est attendu en 2025.