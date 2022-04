Un pas de plus vers une nouvelle école à Saint-Antonin

Présentement, près de 400 jeunes sont inscrits à l'école Lanouette. Au cours des dernières années, de nombreux locaux ont été convertis en classes pour permettre d'accueillir tous les enfants. Selon les prévisions du centre de services scolaire, le nombre d'inscriptions augmentera encore au cours des prochaines années. Et comme le confirme le maire de Saint-Antonin, Michel Nadeau, il n'est plus possible d'agrandir l'école sur son terrain actuel.

Selon le projet déposé au ministère, une deuxième école serait construite à l'est de l'autoroute 85. Ce nouvel établissement permettra à la ville de compter sur deux écoles de quartier.

Ardent défenseur du projet, le maire de Saint-Antonin se réjouit que la construction de cette école soit en voie d'être inscrite dans au plan d'immobilisations de Québec. Selon lui, une étape cruciale vient d'être franchie en vue de la réalisation du projet.

« Ça va nous permettre d'offrir de meilleurs services aux jeunes. Là, on n'avait juste pas assez de classes pour le faire ! » — Une citation de Michel Nadeau, maire de Saint-Antonin

Le maire de Saint-Antonin Michel Nadeau Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Il faudra cependant encore faire preuve de patience. À titre d'exemple, le projet de l'école de Rivière-du-Loup est demeuré pendant trois ans sur la liste du programme d'immobilisations avant que le centre de services scolaire obtienne la confirmation de la construction.

En attendant la construction du nouvel établissement, le directeur général du Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup, Antoine Déry, confirme que des classes modulaires seront installées sur le terrain de l'école pour la prochaine rentrée scolaire.

Antoine Déry, directeur général du Centre de services scolaire Kamouraska–Rivière-du-Loup Photo : Commission scolaire de Kamouraska--Rivière-du-Loup

« Nous avions déjà prévu de démanteler les classes modulaires de Saint-Modeste. Nous les enverrons à Saint-Antonin. » — Une citation de Antoine Déry, directeur général, Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup

Selon Antoine Déry, près de 200 jeunes en âge d'aller à l'école primaire demeurent dans la partie est de Saint-Antonin. La venue d'une nouvelle école dans ce secteur répondrait à un besoin tout en réduisant le nombre d'élèves à l'école Lanouette.