Une enquête publique du coroner aura lieu sur la mort de Samwel Uko

Cette enquête pourrait se prolonger jusqu’au 6 juin.

Originaire de la Colombie-Britannique, Samwel Uko, 20 ans, était en visite chez sa tante au mois de mai 2020 à Regina. Le 21 mai, son corps a été retrouvé dans le Lac Wascana.

Un mémorial improvisé a été érigé sur la rive du lac Wascana à Regina, où des témoins affirment avoir vu Samwel Uko entrer dans l'eau le jour de sa mort. Photo : Radio-Canada / Kirk Fraser

Aux prises avec des problèmes de santé mentale, le jeune homme avait demandé de l’aide à deux reprises à l’Hôpital général de Regina. Lors de son deuxième passage, une vidéo de sécurité a montré qu’il a été escorté de force. Il criait Non, j’ai des problèmes psychologiques .

Le jeune homme, qui a joué une saison au football avec les Huskies de l'Université de la Saskatchewan, à Saskatoon, a été retrouvé sans vie le même jour.

Erreur de la SHA Autorité de la santé de la Saskatchewan

Après avoir présenté des excuses à la famille en juillet 2020, la famille de Samwel Uko a intenté une poursuite civile.

En juillet 2021, l'Autorité de santé de la Saskatchewan a dû verser 81 000 $ en dommages-intérêts à la famille parce que la SHA Autorité de santé de la Saskatchewan n’avait pas fait un suivi adéquat.

Samwel Uko, retrouvé sans vie le 21 mai 2020, s’était présenté à l’Hôpital général de Regina pour obtenir de l’aide. Une vidéo de sécurité montre le jeune se faire plutôt escorter à la sortie de l’établissement. Photo : Radio-Canada

Dans une déclaration de la défense, déposée en son nom en mars 2021, la SHA Autorité de santé de la Saskatchewan avait admis n’avoir fait de suivi sur les soins et les évaluations nécessaires.

La SHA Autorité de santé de la Saskatchewan affirme dans ce document que la discrimination n’a pas été un facteur dans le traitement du dossier de Samwel Uko.

Il a été difficile de déterminer l’identité de M. Uko, ce qui a contribué au fait que M. Uko n’a pas pu obtenir les soins dont il aurait pu avoir besoin, peut-on lire dans le document.

État de santé détérioré

De son côté, la famille avait fait une déclaration déposée par The Merchant Law Group. Samwel Uko aurait été invité à retourner à l'hôpital si son état empirait.

Or, lorsque son état s’est dégradé et que la police l’a amené aux urgences, on ne lui a pas donné les soins dont il avait besoin. Il a plutôt été escorté hors de l’édifice par les agents de sécurité , affirme-t-elle. Le fait que Samwel a été escorté par la police la deuxième fois met en évidence que son état mental s'était détérioré. Ce rejet par le personnel médical a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase , avance la famille.

Avec les informations de Guy Quenneville