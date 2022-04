L’heure de la retraite a sonné pour Pierre Therrien, l’animateur de Blues du terrien

Je vais occuper mes journées autrement en laissant libre cours à mon imaginaire qui peut être assez éclaté et éclectique , a expliqué au micro celui qui fêtera ses 65 ans en septembre.

J'ai le privilège d'avoir été associé à de formidables projets et cela dit humblement, je suis plutôt fier de ce que j'ai accompli, a-t-il ajouté, par communiqué. Merci pour votre accueil et votre écoute.

Pierre Therrien travaillait pour ICI Musique depuis 2011, animant Le blues du terrien, mais aussi Plaisirs Therrien et L’éveilleur de nuit.

Débutée comme recherchiste-intervieweur pour Radio-Canada international au début des années 1980, sa carrière à Radio-Canada l’a amené à animer des émissions de radio, notamment Y’a pas deux matins pareils à Toronto sur ICI Première ainsi que ponctuellement Samedi et rien d’autre et Pourquoi pas dimanche en remplacement de Joël Le Bigot, mais aussi l’émission de télévision La course destination monde dans les années 1990.

Pierre Therrien prendra le micro pour la dernière fois le 17 juin prochain. Toutefois, les amateurs et amatrices de blues pourront réécouter des émissions du Blues du terrien tout l’été, les jeudis et vendredis soir.

Une nouvelle émission consacrée à la musique blues entrera en ondes la saison prochaine sur ICI Musique. Des détails à ce sujet seront donnés ultérieurement.