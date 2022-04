Près de 250 000 $ pour aider Foresta Lumina à être plus grande et plus verte

L'attraction touristique Foresta Lumina, située à Coaticook, procédera à quelques améliorations de son parcours nocturne. Une aide de 245 000 $ a été octroyée par Québec à la Société de développement de la Gorge de Coaticook pour permettre à l'attraction de notamment agrandir ses installations et à devenir plus verte.

L’annonce a été faite par voie de communiqué par la députée caquiste de Saint-François, Geneviève Hébert, et s’inscrit dans un projet de 490 000 $ pour améliorer l’offre de service de Foresta Lumina.

Une zone, qui était là depuis le début du parcours nocturne, sera agrandie, explique la directrice générale du parc de la Gorge de Coaticook, Caroline Sage. L’endroit posait notamment problème lors de la pandémie en raison de la distanciation sociale. On agrandit cette zone, on ajoute un nouveau sentier et une projection complète pour améliorer la compréhension du spectacle et permettre à plus de gens d’apprécier , ajoute-t-elle.

Des lampadaires solaires seront aussi installés pour éclairer certaines zones sombres, et l'attraction veut mettre en place des mesures plus écologiques. Notre but ultime est d’arrêter de vendre des bouteilles d’eau en plastique. Pour ça, il faut ajouter des fontaines d’eau le long du parcours.

« Ça nous permet d’avancer nos projets qu’on avait dans nos cartons, de les faire plus rapidement. Le volet environnemental, on l’avait mis sur plusieurs années, c’est très dispendieux. Là, ça nous permet de le faire à vitesse grand V. » — Une citation de Caroline Sage, directrice générale du parc de la Gorge de Coaticook

Caroline Sage estime que cette aide démontre une grande confiance.

C’est une belle tape dans le dos, une belle reconnaissance que nos gouvernements croient en notre projet , a-t-elle déclaré.

Selon la directrice générale, les ajouts seront opérationnels dès l’ouverture de Foresta Lumina, le 18 juin prochain.