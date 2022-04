Des mauvaises herbes qui déjouent… les herbicides

Nous sommes à la fin août, à Saint-Louis-de-Gonzague, en Montérégie-Ouest. Un agronome et un producteur laitier arpentent un champ de soya. Malgré un début de saison très sec, la culture est plutôt belle. Sauf qu'ici et là, des plantes imposantes ponctuent les rangs.

À venir : Des mauvaises herbes génétiquement modifiées et les solutions pour freiner la résistance

L’agriculteur Christian Brault inspecte un champ de soya avec l'agronome David Girardville. Photo : Radio-Canada

Dans les champs des alentours ici, on a de l'herbe à poux résistante, donc il faut apprendre à dealer avec ça , nous explique le producteur Christian Brault. Malgré deux épandages d’herbicides, l’herbe à poux se déploie fièrement au-dessus du soya. Chaque plant peut produire jusqu’à 3000 graines qui seront porteuses de la résistance.

Même si les deux hommes en profitent pour arracher les plus grands spécimens au passage, la partie n’est pas gagnée. Une fois qu'elle est là, on est pris avec, constate l’agriculteur. On récolte, les machines se promènent d'un champ à l'autre, on parle des oiseaux, on parle du vent… [et les semences se propagent].

David Girardville, agronome Photo : Radio-Canada

L’agronome David Girardville ne s’étonne pas du phénomène de la résistance aux herbicides chez les plantes. Naturellement, il y a parmi les milliers de graines une graine qui va avoir la faculté de résister. C'est le hasard qui fait qu'on va avoir une graine résistante. Par contre, cette mauvaise herbe-là, elle va être multipliée par l'utilisation répétitive du même herbicide.

La résistance aux herbicides est apparue peu après la commercialisation à grande échelle de ces produits, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Dès les années 1950, des cas de résistance sont enregistrés aux États-Unis et au Canada et depuis une trentaine d’années, ils se multiplient.

L’adoption massive des monocultures, qui nécessitent souvent les mêmes herbicides, année après année, et l'abandon des rotations et du pâturage ont exacerbé le problème. Après les États-Unis et l’Australie, le Canada est le pays qui compte le plus grand nombre de cas de mauvaises herbes résistantes aux herbicides.

Dans l’Ouest canadien, on estime que la résistance coûte chaque année près d’un demi-milliard de dollars aux agriculteurs. Jusqu’à tout récemment, peu de cas avaient été recensés au Québec. Je pense qu'au Québec, on sous-estime la résistance beaucoup , affirme David Girardville. Elle est beaucoup plus éparpillée. Quand on la cherche, on la trouve presque instantanément. C'est malheureux, mais c'est comme ça.

Difficile pour l’agriculteur Christian Brault de quantifier les pertes de rendement liées à l’herbe à poux résistante dans ses champs, mais il est catégorique : À partir du moment où il y a de la compétition pour l'eau, les nutriments, la lumière, c'est sûr que ça affecte la culture.

Au Québec, l'amarante tuberculée a été détectée pour la première fois en 2017. Photo : Laboratoire d’expertise et de diagnostic en phytoprotection, MAPAQ

L’amarante tuberculée, une ennemie venue de loin

À Saint-Eustache, dans les Laurentides, le producteur maraîcher Sébastien Bigras n’hésite pas une seconde quand on le questionne sur l’impact financier de la résistance aux herbicides. À sa ferme, il est confronté au phénomène depuis l’été 2020 : J'ai perdu mes deux champs qui étaient les plus affectés. Je peux donc dire que j'ai eu zéro rendement cette année-là!

Chez lui, c’est une plante venue des États-Unis qui pose problème. L’amarante tuberculée est considérée comme une super mauvaise herbe . Capable de germer tout au long de l’été, elle peut pousser de 3 cm par jour et elle est particulièrement prolifique.

Le producteur Sébastien Bigras a dû faucher deux champs de maïs à l’été 2020 : l’amarante tuberculée avait complètement envahi son champ. Photo : Fairouz Dif

« En moyenne, un plant femelle peut produire de 350 000 à 1 million de graines. Dans la littérature, on dit aussi que quand les bonnes conditions sont réunies, elle peut produire plus de 4 millions de graines. » — Une citation de Fairouz Dif, agronome Services-conseils Profite-Eau-Sol

C’est après un épandage d'herbicides dans ses champs de maïs que Sébastien Bigras remarque des plantes qui, contre toute attente, ont survécu. Quand on a vu le problème, on a carrément fauché, parce que c'était un tapis infesté d'amarante tuberculée.

Le producteur maraîcher Sébastien Bigras ne cesse de s'étonner devant la vitesse fulgurante de propagation de l'amarante tuberculée, qu'il a surnommée la mauvaise herbe de Satan. Photo : Radio-Canada

À l’été 2021, il a utilisé un cocktail d’herbicides plus chers et plus toxiques auxquels l’amarante n’est pas encore résistante pour s’en débarrasser. On a dû faire trois arrosages, puis mes employés ont aussi passé dans les champs les plus problématiques pour enlever les échappées qui ne sont pas tombées avec les arrosages.

Le producteur maraîcher est loin d’être le seul à devoir se soucier de cette plante. Depuis l’arrivée de l’amarante tuberculée au Québec, en 2017, une quarantaine de foyers d’infestation ont été découverts et c’est dans la région des Laurentides qu’on en recense le plus.

À quelques kilomètres de la ferme de Sébastien Bigras, l’agronome Fairouz Dif dirige une petite équipe qui, par une chaleur accablante, s'attelle à la tâche colossale de désherber un champ de soya à la main. Notre priorité, la première année, faut empêcher la mauvaise herbe de produire des graines et diminuer le plus rapidement possible la banque de semences.

L’équipe de l’agronome Fairouz Dif arrache à la main les plants d’amarante tuberculée. Photo : Radio-Canada

Quand le stade de croissance de la mauvaise herbe est trop avancé, aucun herbicide n’est efficace. La seule option qui s’offre aux producteurs est l’arrachage manuel.

Lors de notre passage, l’équipe de Fairouz Dif en était à sa deuxième corvée de désherbage dans ce champ. En à peine quatre semaines, le moindre bout d’amarante qui n’avait pas été complètement arraché la première fois a poussé à vitesse grand V. L’amarante a dépassé le soya et les plants sont déjà en fleurs. C'est une plante profiteuse : quand elle trouve la chaleur, l'espace entre les rangs, ça pousse, puis ça explose! , illustre Fairouz Diz.

L’amarante est une plante imposante, qui mesure en moyenne 1,5 mètre. Certains plants peuvent dépasser 3 mètres. Photo : Radio-Canada

Ce qui rend l’amarante tuberculée particulièrement redoutable, c’est qu’elle produit beaucoup de semences, mais surtout elle est résistante, non pas à un herbicide, mais à plusieurs. Parmi les produits qui n’ont plus aucun effet sur elle, on compte le glyphosate, l’herbicide le plus utilisé au Canada, mieux connu sous le nom commercial de Roundup.

Le Roundup, c'est le moins cher sur le marché. Il est efficace, mais à un moment donné, la mauvaise herbe développe la résistance, puis l'herbicide, le glyphosate, il devient inefficace , explique Fairouz Dif.

De toutes les mauvaises herbes, l’amarante tuberculée est l’une des plus efficaces pour déjouer les molécules conçues pour anéantir les végétaux indésirables. Elle va développer des résistances métaboliques, c'est-à-dire que, naturellement, elle détoxifie les herbicides .

Agronome au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, Stéphanie Mathieu n’avait jamais entendu parler de cette plante quand elle a été signalée pour la première fois au Québec. On ne l'attendait pas, l'amarante tuberculée, à ce moment-là. Ça a été une surprise.

Une indésirable voyageuse

La plante est originaire du Midwest américain, où ses multiples résistances causent énormément de dommages. En 2014, elle a fait son entrée en Ontario. Là-bas, des chercheurs ont démontré les ravages qu’elle peut faire notamment dans le soya : des pertes de rendements de 43 % en moyenne, qui peuvent atteindre 100 %, quand l’amarante est très compétitive.

La machinerie est la principale voie de propagation de l’amarante tuberculée. Photo : Radio-Canada

« S’il y a des échanges de machinerie, du battage à forfait, cette graine-là va être transportée via la batteuse, principalement chez d'autres producteurs. Et puis, le problème, il va en avoir partout. » — Une citation de David Girardville, agronome Club Agroenvironnemental du Suroît

Au Québec, c’est via une moissonneuse-batteuse usagée, importée des États-Unis, que la plante serait arrivée en 2017, en Montérégie. Trois ans plus tard, de la machinerie usagée toujours en provenance des États-Unis serait à l’origine d’un autre foyer d’infestation, dans une région où elle était jusque-là absente, Chaudière-Appalaches.

Bien que la machinerie agricole doive être nettoyée avant d’entrer au pays, les inspections aux frontières sont sporadiques. Et malgré un nettoyage minutieux, une graine minuscule peut facilement se dissimuler dans ces mastodontes de métal et voyager sur des milliers de kilomètres.

Une fois au pays, c’est encore la machinerie qui favorise sa propagation. C'est pas toutes les entreprises qui sont en mesure financièrement d'acheter une moissonneuse-batteuse, on sait que c'est très dispendieux , souligne Stéphanie Mathieu.

Le défi pour les agriculteurs est notamment de nettoyer la machinerie avant de se rendre à un autre champ. Photo : Radio-Canada

À l’automne, bon nombre d’entreprises agricoles retiennent les services de propriétaires de machinerie qui se déplacent de ferme en ferme pour effectuer les travaux de récolte à forfait. À cette période de l'année, leur travail s’apparente souvent à une course contre la montre. Nettoyer la machinerie au sortir de chaque champ pour éviter la dissémination des mauvaises herbes n’est pas réaliste, selon Stéphanie Mathieu. Ça prend 5-6 heures à nettoyer une moissonneuse-batteuse de fond en comble. Clairement, les producteurs n'ont pas le temps de faire ça à l'automne. On peut penser à des automnes pluvieux, quand ils ont énormément de superficies à battre.

Pour contrer la résistance, le MAPAQ encourage fortement les agriculteurs à faire au moins un nettoyage sommaire de la machinerie en bordure du champ. La biosécurité, clairement, c’est un enjeu , insiste l’agronome.

Compte tenu du potentiel de nuisance de l’amarante tuberculée, le ministère a débloqué des fonds pour freiner sa propagation. Depuis deux ans, près de 7500 $ par ferme sont disponibles pour payer notamment les coûts liés à l’arrachage manuel. Du jamais-vu, précise Stéphanie Mathieu. Avoir de l'aide financière pour de l'arrachage, c'était une première en grandes cultures.

Comment savoir si une plante a développé une résistance à un herbicide? Visuellement, rien ne distingue une mauvaise herbe résistante d'une mauvaise herbe non résistante. Il faut donc faire des tests. Jusqu’à 2017, les seuls tests disponibles étaient dits classiques , ils nécessitaient la récolte de semences, de faire pousser les échantillons en serre et ensuite de soumettre ces plantules à l'herbicide [...] ce qui prend beaucoup de temps! explique David Miville, agronome-malherbologue au Laboratoire d’expertise et de diagnostic en phytoprotection du MAPAQ. Depuis 2018, il existe des tests moléculaires, beaucoup plus rapides. Un échantillon que je reçois le matin, à la fin de la journée, j'ai les résultats , précise le spécialiste. Ces tests ne nécessitent pas de graines, mais simplement un échantillon de feuilles. Ils peuvent donc fournir des réponses beaucoup plus tôt en saison et déclencher des interventions plus ciblées au champ.

Demain… des mauvaises herbes génétiquement modifiées et des solutions pour freiner la résistance.